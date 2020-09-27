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50-й день протестов. Что происходит в Беларуси 27 сентября
27.09.2020 10:57 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларуси пытались навязать «цветную революцию», но попытка не удалась,
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Беларуси пытались навязать «цветную революцию», но попытка не удалась, заявил Владимир Макей на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тем временем президент...
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