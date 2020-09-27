50-й день протестов. Что происходит в Беларуси 27 сентября

Источник материала: Tut.by

Беларуси пытались навязать «цветную революцию», но попытка не удалась, заявил глава МИД Владимир Макей на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон сказал в интервью, что в Беларуси сейчас продолжается кризис авторитарной власти, которая не способна понять логику демократии. «Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — считает президент Франции. TUT.BY следит за тем, что происходит в стране в воскресенье — в 50-й день протестов.



Фото сделано 26 сентября в Минске. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

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