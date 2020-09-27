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Четверо фигурантов «дела «Белтяжмаша» вышли на свободу
27.09.2020 12:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Изменена мера пресечения четверым из пяти фигурантов «дела «Белтяжмаша». Под стражей остался глава девелоперской компании Игорь Онищенко. Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.
«Четверо человек вышли на свободу под подписку [о невыезде и надлежащем поведении]. Под стражей пока остался Игорь Львович [Онищенко]», — сказал собеседник.
Напомним, утром 16 сентября представители правоохранительных органов пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко. У членов семьи Онищенко прошли обыски и по месту жительства. Вечером того же дня появилась информация, что владельцы и два топ-менеджера группы компаний «Белтяжмаш» задержаны.
Департамент финансовых расследований КГК
Задержание руководителей «Белтяжмаша» произошло спустя неделю после того, как спецслужбы
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Изменена мера пресечения четверым из пяти фигурантов «дела «Белтяжмаша». Под стражей остался глава девелоперской компании Игорь Онищенко.
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