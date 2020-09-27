Мезенцев: Россия и Беларусь вместе. Но возобновления полетов и дешевого роуминга придется ждать

Источник материала: Tut.by

Сегодня тот экзамен, который и наши отношения, и наша дружба проходят и прошли, еще раз отчетливо всех убеждают: Россия и Беларусь — вместе, заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью программе «Неделя» телеканала СТВ.



Дмитрий Мезенцев. Фото: sco-russia.ru

— Вы знаете, было не раз неловко и обидно слышать, что то 100 бутылок кефира, снятых с дегустации на выставке агропрома России, то какие-то ограничения, которые когда обоснованно (надо тоже это признавать), когда по инерции вставали на пути сельхозпродукции из Беларуси, когда наши нефтяные и газовые споры у кого-то, в некоторых кабинетах, в некоторых аудиториях могли родить сомнения в стратегии наших отношений, в славянском братстве, в той дружбе, в миллионах связей между гражданами двух стран, — заявил посол.

Мезенцев прокомментировал прошедшие учения «Славянское братство». Оно, по его мнению, «показало, что убежденность, воля и мужество в защите границ Союзного государства, территории Беларуси, территории России такова, что это ни у кого не должно вызывать сомнения».

Посол ответил и на вопрос ведущего о том, «что сейчас происходит в Беларуси».

— Россия прежде всего сделала выводы очевидные — это поддержка братского, белорусского народа — в стабильности, безопасности, к тому, к чему привыкли белорусы и от чего они не имеют права отказываться, да, я думаю, что и не хотят. Красивая, ухоженная, динамичная страна, с гордым, мужественным, по-хорошему самолюбивым и очень радушным народом. Все это можно потерять в одночасье.

Он вспомнил собственные впечатления об «огромной трагедии», «гибели великой страны».

— И я вспоминаю 1989, 1990, 1991 год и даже 1993-й, когда сотни тысяч людей выходили на площади. Действительно, они хотели быть услышанными. Действительно, они хотели, чтобы страна была сильнее, более открытой и, наверное, более свободной, как кому-то казалось. Но плата за это оказалась — потеря ведущих позиций СССР, потеря половины территории и почти половины населения. Стоит ли этим примером не воспользоваться, чтобы оценить те угрозы, которые формируются в том числе из-за рубежа Telegram-каналами, адресуя к тем молодым людям, которые не знают идейного Отечества? В этом их невозможно винить — они выросли в другое время. Но они выросли в спокойной, красивой, убежденной в своем будущем стране. Наверное, когда они, может быть, не всегда понимая то, что делают, ставят под сомнение государственность, устойчивость конституционного строя, общий порядок и права миллионов людей, которые не вышли на протест, жить спокойной жизнью. Наверное, они должны понимать, что они нарушают этим и закон. А если тем более управляются этими процессами и эти люди — замечательные, толковые, молодые, грамотные белорусы из-за рубежа, надо подумать, кому это выгодно. Ответ очевиден.

Менее конкретно посол ответил на вопросы про восстановление железнодорожного, автомобильного и авиасообщения, а также про роуминг.

— Мы с вами не можем не чувствовать реалии, которые формируют, о чем нас информирует Министерство здравоохранения и служба государственных санитарных врачей России и Беларуси. Мы видим, что очевидно идет увеличение числа заболеваний. Европа уже «полыхает», в ряде стран, в ряде регионов Европы вторым этапом заболевания. COVID не отступил. И в этом плане забота о безопасности людей, об их здоровье, об их жизнях, наверное, на первом плане. А наш комфорт снижен сегодня. Может быть, не очень приятно, что мы не всегда можем подняться, поехать в Москву, в Петербург, в Брянск или Псков, как и наоборот. Но давайте потерпим. Тем более что самолеты уже стали летать: два рейса «Аэрофлота», два рейса Belavia. Верим, что будет расширение. Поверьте, все руководители — заложники мнения, в самом широком смысле слова (и правильно поступают) мнения санитарных врачей.

Мезенцев рассказал, что 25 сентября было в формате видеоконференции общение руководителей двух профильных министерств. 29-го вновь будет конференция.

— Вопрос, который вчера, может быть, так остро не стоял — это обеспечение безопасности телефонной связи. Тем более мы видим примеры кибератак. И в этом плане обрушить систему в рамках введения единого роуминга никто не позволит, и мы на это права не имеем. Поэтому давайте позволим сейчас профессионалам из двух профильных министерств еще раз все взвесить. Политическая воля обозначена. Вопрос о роуминге приближен был настолько, насколько было возможно. Мы ожидали, что этот год будет именно годом решения этого вопроса. Верю, надеюсь, что как можно быстрее министерства, заинтересованные стороны, операторы, в том числе и зарубежные, которые работают (не только российские) на территории Беларуси, сделают шаги навстречу людям.