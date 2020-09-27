Латушко: Члены президиума КС готовы вернуться в Беларусь на переговоры при гарантии безопасности от России и ЕС

Источник материала: Tut.by

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил о готовности создать альтернативную структуру министерства иностранных дел республики за рубежом. Об этом он сообщил в воскресенье в интервью телеканалу « Дождь ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Я готов сказать министру иностранных дел, для меня никакой проблемой не является создание параллельного министерства иностранных дел за границей. Сегодня заявили об отставке еще ряд дипломатов, <…> так что без проблем может быть сформировано параллельное Министерство иностранных дел Беларуси», — сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что Координационный совет продолжает работу, несмотря на то, что некоторые члены его президиума находятся за границей или задержаны. «Мы в постоянном контакте через чаты, через видеосвязь. Мы обсуждаем в настоящий момент антикризисную программу, и уже есть наработки, чтобы четко понимать, что страна не будет ввергнута в хаос. Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства», — добавил он.

Белорусская оппозиция открыта для диалога с представителями госаппарата страны для выхода из кризиса, не имея цели люстрировать власть, заявил Латушко. «[Мы надеемся, что чиновники] вступят в диалог с Координационным советом. Мы абсолютно открыты. Мы толерантные люди, у нас абсолютно нет никакого желания кого-то наказывать. Мы готовы говорить с теми людьми, которые не совершили преступлений, на предмет того, как обеспечить будущее нашей страны. И такие люди нам нужны, нам нужны профессионалы из госаппарата», — сказал он.

Латушко заявил, что он и другие члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции готовы при гарантии безопасности со стороны России и ЕС вернуться в Беларусь и начать переговоры с действующей администрацией о передаче власти и организации новых президентских выборов.

«Члены президиума Координационного совета, которые находятся за границей, <…> готовы вернуться незамедлительно в Беларусь», — заявил он.

Латушко добавил, что для возвращения в Беларусь членам президиума КС нужны гарантии их освобождения от судебного преследования. Он напомнил, что в отношении него и других лидеров оппозиции в Беларуси начаты расследования и что по прибытии на границу они будут задержаны правоохранительными органами. «Если будут соответствующие гарантии Европейского союза, Российской Федерации, мы незамедлительно готовы прибыть в Беларусь и приступить к переговорам», — сказал Латушко.

«Мы готовы принять ответственность за управление страной в переходный период до момента избрания нового главы государства и передачи законным образом власти в соответствующие руки реального победителя избирательной кампании», — заявил он.

Латушко выразил уверенность, что этот подход поддержит и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская.