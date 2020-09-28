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«Это отличная заготовка под таунхаус на 100 «квадратов». В Минске за $35 тысяч продается полдома (фото+видеообзор)
28.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Заводском районе Минска
«Что-то подобное делают в «Зеленой Гавани»
Дом был построен в 1956 году, и с тех пор в нем проживала одна семья. Сейчас половину здания продают наследники. По словам Александра Новика, на данный момент эта половина дома — отличная заготовка под таунхаус.
— Продается фактически участок в Минске со всеми необходимыми коммуникациями: газ, вода, центральная канализация, электричество — все это заведено в дом. При этом об инфраструктуре не придется говорить в будущем времени, как это часто бывает при продаже дома. Здесь вся необходимое уже есть: буквально в 200 метрах расположена автобусная остановка, доехать до метро можно за 15 минут, в пешей доступности есть все магазины, неподалеку — не перегруженные детские сады и школы. Дорога до МКАДа на собственном автомобиле занимает около 5 минут.
Площадь земельного участка — 2,5 сотки. Сейчас здесь расположены половина дома общей площадью 36 кв.м., гараж и баня. Основная часть дома сделана из сруба, но в 90-х годах была возведена пристройка из кирпича. С того же времени в доме организовано газовое отопление (до тех пор было печное).
— Многие потенциальные покупатели, еще до выезда на объект, думают, что 2,5 сотки — это очень мало. Мол, на таком «клочке земли» ничего не разместить. Но на самом деле сейчас здесь стоит гараж, дом и баня. Остался еще и небольшой участок под зону отдыха, который надежно спрятан от посторонних глаз. Поэтому я точно могу сказать: для ежедневной эксплуатации этого более, чем достаточно.
Несмотря на то, что эта часть дома небольшая, она состоит из кухни и одной жилой комнаты. При этом жилая комната квадратной формы с тремя окнами, так что ее при желании можно разделить на две части. Сам объект недвижимости, по словам Александра, позиционируется как альтернатива однокомнатной квартире с собственным участком.
— На мой взгляд, на этом участке можно разместить одно- или двухэтажный таунхаус площадью до 100 кв.м. — будущий покупатель будет ограничен лишь собственной фантазией. Единственное согласие, которое потребуется просить у соседа — это разрешение на переоборудование крыши.
С потенциальными покупателями мы обсуждали, что здесь нужно будет снести гараж и использовать его территорию под реконструкцию таунхауса. При этом перед домом планировали сделать навес. Что-то подобное сейчас делают в «Зеленой Гавани», когда собственник паркует машину под навесом и сразу заходит в дом.
"Объектом интересуются местные и россияне"
Внутри в доме выделены две зоны: одна условно «хозяйственная» (кухня, ванная, коридор), вторая — жилая.
— В кухонной зоне сейчас оборудованы котел для подогрева воды и котел для отопления. Когда будущий собственник будет делать реконструкцию, он, конечно, поставит один двухконтурный котел.
В этой же комнате выделена зона под санузел. Одно из преимуществ расположения дома в городе — центральная канализация, здесь она введена в дом. Но санузел при ремонте специально не выделяли, потому что все видят ванную комнату по-разному: кто-то отделяет ее стеклоблоками, кто-то сплошной стеной из силикатных блоков, кто-то даже просто стеклянными перегородками (это сейчас модно).
Площадь жилой комнаты — 20 кв.м.
— Эта часть дома сделана из сруба 1956 года производства. Я считаю, что это преимущество, потому что по теплохарактеристикам этот дом будет выигрывать у своих каменных аналогов. Для того, чтобы оформить документы на наследство и получить технический паспорт, нынешнему собственнику нужно было привести в соответствие коммуникации: были поставлены новые счетчики, подведена вода, заключены все договоры по канализации и подведению газа. Поэтому с документами здесь точно все в порядке.
Стоимость половины дома ($35 тысяч) выставлена по рекомендации Александра.
— Мой клиент понимает, что ожидать «хапуна» сейчас не стоит. Именно поэтому сразу была выставлена адекватная цена и сейчас мы ждем своего покупателя. Было несколько потенциальных покупателей из России, но по различным причинам они пока не торопятся проявлять активность, ожидая лучших времен. Тем не менее, это уникальный объект недвижимости и интерес к нему есть: в основном, у местных и россиян.
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«Это отличная заготовка под таунхаус на 100 «квадратов». В Минске за $35 тысяч продается полдома (фото+видеообзор)
В Заводском районе Минска за $35 тысяч продается половина дома. Несмотря на то, что сейчас объект выглядит непрезентабельно, риэлтер АН «Квартиры столицы» Александр...
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