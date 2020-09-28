«Это отличная заготовка под таунхаус на 100 «квадратов». В Минске за $35 тысяч продается полдома (фото+видеообзор)

«Что-то подобное делают в «Зеленой Гавани»

Дом был построен в 1956 году, и с тех пор в нем проживала одна семья. Сейчас половину здания продают наследники. По словам Александра Новика, на данный момент эта половина дома — отличная заготовка под таунхаус.

— Продается фактически участок в Минске со всеми необходимыми коммуникациями: газ, вода, центральная канализация, электричество — все это заведено в дом. При этом об инфраструктуре не придется говорить в будущем времени, как это часто бывает при продаже дома. Здесь вся необходимое уже есть: буквально в 200 метрах расположена автобусная остановка, доехать до метро можно за 15 минут, в пешей доступности есть все магазины, неподалеку — не перегруженные детские сады и школы. Дорога до МКАДа на собственном автомобиле занимает около 5 минут.