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Лукашенко «как опытный политик - незрелому» дал совет Макрону

28.09.2020 09:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что тот «должен уйти в отставку». В своем комментарии Лукашенко посоветовал Макрону заняться внутренними делами Франции и перестать уделять внимание одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси, поскольку это может грозить французскому президенту домашними проблемами, сообщает телеграм-канал «Пул первого».


Фото: пресс-служба президента

«Как опытный политик — незрелому хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало», — говорится в заявлении.

Лукашенко посоветовал Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции. «Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку), хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад — когда на улицы Парижа только начали выходить „желтые жилеты“. Годы идут, „жилеты“ до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением», — отметил Лукашенко.

Кроме того, по мнению Лукашенко, Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты Беларуси: «С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома».

Напомним, в интервью изданию Le Journal du Dimanche Эммануэль Макрон впечатлился «мужеством протестующих» и заявил, что «Александр Лукашенко должен уйти в отставку».

 
 
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