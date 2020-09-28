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Появились новые услуги c безлимитом трафика - Mini, Midi и Maxi
28.09.2020 10:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
В линейке тарифа «Интернет» появились новые услуги с безлимитным по объему интернет-трафиком — Безлимит Mini, Midi и Maxi.
Новые услуги «Безлимит Mini», «Безлимит Midi» и «Безлимит Maxi» включают в себя 10, 15 и 30 Гб интернет-трафика в месяц на неограниченной скорости. После использования этого количества трафика доступ к безлимитному по объему интернету сохраняется на скорости 1, 2 и 4 Мб/сек соответственно. Исходящие голосовые вызовы тарифицируются в соответствии с условиями тарифного плана «Интернет».
Кроме того, подписчикам этих услуг доступна «Турбокнопка», которая увеличивает суточный объем интернета на неограниченной скорости. Чтобы ее активировать, необходимо отправить USSD-запрос *714#. Добавлять услугу можно неограниченное количество раз.
Услуги «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi» с 25.09.2020 г. переводятся в архив.
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В линейке тарифа «Интернет» появились новые услуги с безлимитным по объему интернет-трафиком — Безлимит Mini, Midi и Maxi.
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