Появились новые услуги c безлимитом трафика - Mini, Midi и Maxi

В линейке тарифа «Интернет» появились новые услуги с безлимитным по объему интернет-трафиком — Безлимит Mini, Midi и Maxi.

Новые услуги «Безлимит Mini», «Безлимит Midi» и «Безлимит Maxi» включают в себя 10, 15 и 30 Гб интернет-трафика в месяц на неограниченной скорости. После использования этого количества трафика доступ к безлимитному по объему интернету сохраняется на скорости 1, 2 и 4 Мб/сек соответственно. Исходящие голосовые вызовы тарифицируются в соответствии с условиями тарифного плана «Интернет».

Объем трафика на неограниченной скорости в месяц Скорость интернета после израсходования включенного трафика Абонентская плата Как подключить Безлимит Mini 10 ГБ 1 Мб/сек 9,5 руб/мес *542# Безлимит Midi 15 ГБ 2 Мб/сек 13,5 руб/мес *543# Безлимит Maxi 30 ГБ 4 Мб/сек 18,5 руб/мес *544#

Кроме того, подписчикам этих услуг доступна «Турбокнопка», которая увеличивает суточный объем интернета на неограниченной скорости. Чтобы ее активировать, необходимо отправить USSD-запрос *714#. Добавлять услугу можно неограниченное количество раз.

Безлимит Mini Безлимит Midi Безлимит Maxi Объем дополнительного трафика на неограниченной скорости в сутки 1 ГБ 2 ГБ 5 ГБ Стоимость в сутки 1,24 руб/сут 2 руб/сут 3 руб/сут

Услуги «Интернет Mini», «Интернет Midi» и «Интернет Maxi» с 25.09.2020 г. переводятся в архив.