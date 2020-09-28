Доллар и евро растут: какие курсы валют установили банки после выходных?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Доллар в столичных обменниках в понедельник можно купить по курсу от 2,624 рубля, евро – от 3,05 рубля, российский рубль – от 3,35 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

По итогам торгов в пятницу белорусский рубль укрепился по отношению к доллару и евро и ослаб к российскому рублю. Первые после выходных торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с точность до наоборот: доллар и евро набрали сразу более 2,5 копеек, а российская валюта потеряла больше четырех копеек.

При этом точно предсказать, каким будет курс валют, до окончания торгов сложно. Однако столичные банки с самого утра начали корректировать стоимость доллара, евро и российского рубля.

Лучший курс доллара утром в понедельник предлагает "Паритетбанк" – 2,624 рубля. По 2,625 рубля американскую валюту можно приобрести в отделениях "РРБ-Банка", по 2,629 рубля – в "БНБ-Банке". В других местах курс доллара варьируется от 2,63 до 2,67 рубля.

Выгоднее всего купить евро по 3,05 рубля можно в некоторых обменниках Беларусбанка. По курсу 3,055 рубля общеевропейскую валюту реализовывает "РРБ-Банк", по 3,056 – банк "Дабрабыт" и "Паритетбанк". Также можно купить евро в Минске по курсу от 3,06 до 3,1 рубля.

Российский рубль по курсу 3,35 белорусского рубля за сотню предлагает "Банк "Решение". В отделениях "БСБ-Банка" российскую валюту реализуют по 3,355 белорусского рубля, в "Абсолютбанке" – по 3,359 белорусского рубля. В остальных банках курс колеблется от 3,36 до 3,48 белорусского рубля за сотню российских.

Напомним, банки устанавливают курсы валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.