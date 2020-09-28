Лукашенко губернатору Псковской области: чаще приезжайте в Беларусь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашекно отметил важность сотрудничества с регионами России и пригласил губернатора Псковской области чаще приезжать с визитами.

"Я всегда встречаюсь с губернаторами и сегодня не один губернатор будет, которые приехали на Форум. Мы договорились с президентом России, что активизируем региональное сотрудничество", - заявил белорусский президент на встрече с Михаилом Ведерниковым.

Обращаясь к губернатору, Лукашенко пригласил его чаще бывать в Беларуси.

"Мы всегда рады видеть вас здесь. Мы всегда будем знать, что вы добрый сосед, что вы близкие нам люди. И мы будем сотрудничать не только из-за денежных, меркантильных интересов. В отношениях это не главный вопрос", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что "если у нас есть добрые, духовные отношения, близость наших людей, экономика придет. Экономика всегда будет, если люди к этому стремятся душой и сердцем".

"Вы у нас бываете. Бывайте чаще. Вам-то ни виз не надо, ни самолетов, ни разрешений на пересечение границы. Псковской, Смоленской, Брянской областям - тут мы и запретить им не можем. Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, наши люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Беларусь и наоборот. И слава богу. Я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет", - сказал глава государства, обращаясь к губернатору Псковской области.

Кто спас союз стран

Говоря об исторической важности сотрудничества с регионами России, белорусский лидер подчеркнул, что именно российские губернаторы во времена Бориса Ельцина "спасли союз Беларуси и России".

"Когда этот союз никому не нужен был и только губернаторы, пойдя на прямое отношение с Беларусью, сохранили и спасли этот союз. В знак благодарности за это я всегда нахожу время чтобы встретится с вашими коллегами и обсудить комплекс вопросов во взаимоотношениях", - подчеркнул Лукашенко.

Какие перспективы

Говоря о перспективах отношений с Псковской областью, Лукашенко отметил: "У нас Витебщина один в один такая же, как ваша Псковская область".

Лукашенко отметил возможности Беларуси сотрудничать в Псковской областью "по технике, по лесозаготовительной технике, если это надо, по сельскому хозяйству, по городскому транспорту, по лифтам". По его словам, белорусские производители лифтов уже открыли в ряде регионов России сборочное производство.

"Мы рядом, с вами будет проще. (...) если нужно помочь с продовольствием, если надо с уборкой урожая, чем-то помочь - Витебская область может помочь, потому что в этом году очень серьезно поправили ее материальное положение в сельском хозяйстве", - отметил глава государства.

Президент отметил также, что есть семь интересных проектов по Витебской области.

"Посмотрите, может они вам подойдут", - обратился Лукашенко к губернатору.

"Если вам нужно будет приехать и встретиться в правительстве, со мной встретиться - вы знаете, что я всегда встречаюсь с губернаторами", - сказал Лукашенко.

Тесное сотрудничество

В свою очередь губернатор Ведерников поблагодарил Лукашенко за прием, возможность личной встречи, а также за заинтересованность в развитии сотрудничества с Псковской областью на различных уровнях.

"Вы абсолютно правильно отметили, что с Беларусью у нас давние добрососедские отношения. Абсолютно очевидно, что в теперешних условиях важно придать новый импульс развития наших экономик", - сказал губернатор.

Подводя итоги четырехдневного визита в Беларусь, губернатор отметил что "мы предметно обсудили вопросы сотрудничества в сфере строительства, ЖКХ, ремонта дорог, закупки транспорта, лифтового оборудования, сельского хозяйств, образования, здравоохранения, культуры, взаимодействия общественных и молодежных организаций".

Беларусь является ключевым внешнеэкономическим партнером для Псковской области, на это партнерство приходится более 35% товарооборота, уточнил губернатор.

Напомним, что визит делегации Псковский области во главе с губернатором в Беларусь начался 24 сентября, вечером этого дня Ведерников прибыл в Витебск . Были проведены переговоры с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерсневым, российский губернатор ознакомился с работой ряда предприятий области.

В минувшую субботу губернатор Псковской области принял участие в региональной ярмарке тружеников села "Дажынки-2020". Затем 27 сентября в Минске Ведерников провел рабочую встречу и министром архитектуры и строительства, а также встретился с российским послом Дмитрием Мезенцевым.

Программой визита в Беларусь на 28 сентября были запланированы встречи Ведерникова с президентом Александром Лукашенко и премьером Романом Головченко. В Минске псковская делегация также посетит МАЗ.

Товарооборот и экспорт

В январе - июле 2020 года товарооборот Беларуси с Псковской областью составил 60,6 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился 15,7%: уменьшился как импорт, так и экспорт товаров.

Основу экспорта составляют части подвижного состава, несгущенные молоко и сливки, йогурт, кефир, изделия из цемента. В Псковской области Беларусь закупает изолированные провода, лом цветных и черных металлов, папиросную бумагу.

В Псковской области открыты фирменные магазины ряда белорусских производителей, работают дилеры и дистрибьютеры.

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