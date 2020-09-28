Романчук: в случае негативного сценария - ПВТ умрет как проект

Экономист Ярослав Романчук предполагает, что в случае продолжения эскалации насилия и развития правового беспредела в стране, «белорусское чудо» в лице множества супер-прибыльных ИТ-компаний просто исчезнет.

Ярослав Романчук отмечает, что нынешняя ситуация дает возможность прогнозировать развитие событий, в том числе, исходя из пессимистичного сценария. И если он произойдет, то страну ожидает полный отток белорусских айтишников, а ПВТ может просто перестать существовать в том виде, в котором был создан и приносил стране прибыль.

«Такого количество глупостей, ошибок и преступлений, которое совершила белорусская власть в отношении самой себя, обнулив право, политическое доверие и свою репутацию в мире - такого за 26 лет я не припомню: это уже не черный лебедь, а какая-то черная луна или черная магия, которая нависла над нашей страной стараниями Александра Лукашенко и его команды. Все происходит словно в некоем психоделическом кошмаре», — отметил экономист в интервью dev.by .

Экономист отметил, что айтишники показали себя, как политически активная часть населения, категорически не согласная с нынешним поведением государства и его методами удержания власти, это граждане, которые встали на защиту чести и достоинства людей. Он также отметил, что для страны важно, чтобы в ней оставались генераторы идей и топовые менеджеры, а именно они, вероятнее всего, и уедут первыми.

«Судя по тому, что именно креаторы занимают наиболее активную гражданскую позицию, их миграция из страны может составить и 50, и 70%. Сегодня трудно прогнозировать объем миграции, потому что мы ещё не знаем, проиграли мы или выиграли. ИТ и общество продолжают бороться. Если чаша весов будет склоняться в пользу Лукашенко, тогда отток может быть и под 70%. Если в пользу победы, тогда оттока вообще не будет. Наоборот, будет развитие, причём не только ПВТ — на основе ИТ начнется модернизация всей экономики»,- заявил он, добавив, что власти рассматривают как врагов абсолютно всех несогласных, в том числе - айтишников. Романчук не исключает, что после «чисток» рядов несогласных, государство начнет «отжимать» бизнес, проводить показательные аресты, а белорусских айтишников заменит иностранными.

«В случае негативного сценария ПВТ просто умрет как проект: Парк ведь зиждется на человеческом капитале, а его не будет», - считает экономист. Романчук также полагает, что выручка ПВТ может упасть минимум вдвое.

«Соответственно будет сокращаться количество налогов, рабочих мест, сделок на рынке недвижимости. С падением концентрации капитала в сфере ИТ будут сжиматься и сферы, куда инвестировали айтишники, в том числе недвижимость. В результате на рынке появится большой «кусок» активов, которые некому будет осваивать, либо осваивать их будут по другим ценам. Это абсолютная потеря для Беларуси, при самом плохом сценарии ее можно оценить до 3-5% ВВП в год. А если учесть интеллектуальный потенциал, то и больше», — подчеркнул Романчук.