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В России намерены организовать производство самосвалов БелАЗ

28.09.2020 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Белорусская сторона предложила производить самосвалы БелАЗ в России, об этом в понедельник сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

© Sputnik / Михаил Метцель
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VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в онлайн-формате. На секции "Совместные проекты как фактор стабильного экономического развития Беларуси и России" обсуждалось будущее производителей двух стран.

"Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ. Мы взяли это в активную проработку. Думаю, что такой проект также может быть реализован на территории Российской Федерации", – приводит слова Евтухова БелТА.

Помимо этого, по инициативе белорусской стороны обсуждается выпуск белорусской дорожно-строительной техники в Брянске. Сейчас стороны определяют, какие именно модели там будут собирать.

Отметим, что недавно в свободной экономической зоне "Могилев" преступили к созданию белорусско-российского предприятия, производящего технический углерод. РФ инвестировала в этот проект около 150 миллионов евро.

На нынешнем Форуме регионов стороны планируют заключить несколько десятков контрактов на общую сумму 700 миллионов долларов. Всего же за все время своего существования Форум помог бизнес-сообществу и производителям двух стран создать совместные проекты на 2 миллиарда долларов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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О совместных белорусско-российских проектах на Форуме регионов рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
 
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