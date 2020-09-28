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В России намерены организовать производство самосвалов БелАЗ
28.09.2020 12:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Белорусская сторона предложила производить самосвалы БелАЗ в России, об этом в понедельник сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
© Sputnik / Михаил Метцель
VII Форум регионов Беларуси и России проходит 28-29 сентября в
"Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ. Мы взяли это в активную проработку. Думаю, что такой проект также может быть реализован на территории Российской Федерации", – приводит слова Евтухова
Помимо этого, по инициативе белорусской стороны обсуждается выпуск белорусской дорожно-строительной техники в Брянске. Сейчас стороны определяют, какие именно модели там будут собирать.
Отметим, что недавно в свободной экономической зоне "Могилев" преступили к созданию белорусско-российского предприятия, производящего технический углерод. РФ инвестировала в этот проект около 150 миллионов евро.
На нынешнем Форуме регионов стороны планируют
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О совместных белорусско-российских проектах на Форуме регионов рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
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