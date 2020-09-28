В Беларуси покажут трансляцию матча плей-офф квалификации Лиги Европы «Динамо Брест» – «Лудогорец»

Футболисты клубов «Динамо Брест» и «Лудогорец» (Разград, Болгария) встретятся 1 октября на поле минского стадиона «Динамо», чтобы поспорить за победу в матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Зрители не смогут присутствовать на встрече, однако смогут наблюдать за борьбой двух команд в эфире VOKA.

Игра начнется в 21:00. Один из самых титулованных клубов Болгарии и единственный белорусский клуб, который продолжает борьбу в Еврокубках в этом сезоне, попытаются вырвать у соперника возможность продвинуться дальше в турнирной таблице Лиги Европы и выйти в групповой этап.

Предстоящий матч, как и большинство других в этом сезоне, пройдет без участия зрителей. Однако видеосервис VOKA даст своим зрителям возможность посмотреть игру в прямом эфире. Просмотр будет доступен каждому, кто подключит подписку «Все включено» или «Спорт». Для этого достаточно зайти на сайт voka.tv или запустить приложение VOKA на своем телевизоре, смартфоне, планшете либо компьютере.

Подписка «Спорт» специально рассчитана на всех, кому интересна тема спорта во всех ее проявлениях. В ней собрано все, что может иметь отношение к спорту: популярные тематические ТВ-каналы, трансляции и архивы крупнейших событий в самых разных дисциплинах, актуальные новости, турнирные таблицы и даже специальные подборки фильмов о спорте и спортсменах.