Глава МИД Латвии считает, что Беларусь находится в патовой ситуации, но не намерен отзывать посла

Источник материала: Tut.by

События в Беларуси достигли стадии, когда ни одна из противостоящих сторон не может одержать верх, но ситуацию может решить только сам белорусский народ без внешнего вмешательства. Однако это не повод для стран ЕС отзывать своих послов из Минска. Об этом министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассказал в эфире латвийского телеканала LTV.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Эдгар Ринкевич заявил, что события в Беларуси достигли ситуации, которая в шахматах называется патовой: никто уже не может победить, но и проигрывать пока не хочет. Он пояснил, что, с одной стороны, белорусские протесты не прекращаются, а с другой — властная вертикаль в Беларуси продолжает быть устойчивой. Глава латвийского МИДа считает, что власти Беларуси получают серьезную политическую и экономическую помощь от России, а главной задачей ЕС и международного сообщества видит оказание максимальной поддержки белорусскому народу без вмешательства во внутренние дела нашей страны.

— Как бы мы ни хотели на эмоциях оказать поддержку, сделать еще больше, но эту ситуацию могут разрешить только сами белорусы, желательно без постороннего вмешательства, будь то Россия или какой-то другой игрок, — заявил Ринкевич.

Латвийский министр также заявил, что его страна не планирует отзывать своего посла из Беларуси, так как иностранные дипломатические представители могут сыграть серьезную роль в защите интересов граждан и встречах с представителями оппозиции, оставаясь в стране пребывания.

— Тем, кто может подумать, что на данный момент лучше всего было бы отозвать посла, показать еще один символический жест, я бы сказал, что с политической и практической точек зрения это был бы очень неправильный шаг. Послы ЕС должны оставаться в Минске и своими действиями на практике демонстрировать позицию, вместо того чтобы сидеть в своей столице и ничего не делать, — сказал Ринкевич.

Напомним, 16 сентября стало известно, что Александр Лукашенко своим указом освободил от должности посла Беларуси в Латвии Василия Марковича с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Согласно этому же решению Маркович был лишен своего дипломатического ранга.