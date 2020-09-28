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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 сентября 2020 года

28.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.4% и составил 1380 $/м2. Текущее значение является самым низким для «вторички» за последние 48 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.3% и составляет на данный момент 1316 $/м2

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 сентября 2020 года

Цены на «вторичке» снижаются пятую неделю подряд, в первую очередь благодаря новым продавцам, которые выходят на рынок с ценами на 5-7% ниже средних. Что касается скидок у тех квартир, которые долго не продаются, то в последний месяц они составляли в среднем 3%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 сентября 2020 года

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Шестую неделю подряд растет предложение квартир. За последние 7 дней выставленных на продажу объектов стало больше на 1.5%. Активнее всего база пополнялась в Советском и Октябрьском районах.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 сентября 2020 года

Цены на 2- и 3-комнатные квартиры опустились незначительно, в то время как «однушки» подешевели на 0.5%, а 4-комнатные квартиры – на 1.3%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 сентября 2020 года

Среди районов города рост цен на квартиры был зафиксирован только в Ленинском (+0.5%). Среди остальных максимальные темпы снижения наблюдались в Партизанском и Советском районах.

За последний месяц сильнее всего квартиры подешевели в Октябрьском районе (-3.6%).

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 сентября 2020 года

Среди микрорайонов города чаще всего прослеживалось снижение цен. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 сентября 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 811 $/м2 (-0.8%), Витебск — 634 $/м2 (-0.2%), Гомель — 626 $/м2 (+0.2%), Гродно — 720 $/м2 (-0.1%), Могилев — 655 $/м2 (без изменений).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 602 $/м2 (+0.1%), Солигорск — 861 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 761 $/м2 (+0.5%), Жодино — 716 $/м2 (-1%), Слуцк — 572 $/м2 (+0.4%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 21 по 28 сентября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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