Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 сентября 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю снизился на 0.4% и составил 1380 $/м2. Текущее значение является самым низким для «вторички» за последние 48 недель.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.3% и составляет на данный момент 1316 $/м2.