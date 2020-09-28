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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 21-28 сентября 2020 года
28.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.3% и составляет на данный момент 1316 $/м2.
Шестую неделю подряд растет предложение квартир. За последние 7 дней выставленных на продажу объектов стало больше на 1.5%. Активнее всего база пополнялась в Советском и Октябрьском районах.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 602 $/м2 (+0.1%), Солигорск — 861 $/м2 (-0.4%), Молодечно — 761 $/м2 (+0.5%), Жодино — 716 $/м2 (-1%), Слуцк — 572 $/м2 (+0.4%).
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За неделю, с 21 по 28 сентября 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
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