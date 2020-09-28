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Итоги торгов в понедельник: доллар и евро прибавили больше двух копеек
28.09.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен ― Sputnik. Доллар и евро подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Первые торги на этой неделе начались с ослабления белорусского рубля к доллару и евро и укрепления по отношению к российскому рублю. Такая же тенденция сохранилась по итогам торгов.
В результате 28 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:
1 доллар ― 2,6264 рубля,
1 евро ― 3,057 рубля,
100 российских рублей ― 3,3365 белорусского рубля.
По сравнению с пятничным курсом доллар подорожал сразу на 1,05% или 0,0272 рубля, евро увеличился на 0,83% или 0,0251 рубля. При этом российская валюта потеряла по итогам торгов в понедельник сразу 1,33% или 0,0448 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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По итогам первых на текущей неделе торгов белорусский рубль смог укрепиться только по отношению к российскому рублю.
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