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Замминистра: мы заинтересованы в кооперации МАЗ и КАМАЗ
28.09.2020 14:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ЖОДИНО, 28 сен - Sputnik. Наши предприятия будут углублять кооперацию с российскими партнерами, сказал заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, российская сторона на Форуме регионов на секции, посвященной промышленной политике, заявила о том, что подготовлены конкретные предложения по кооперации МАЗ и КАМАЗ.
"Мы их, конечно, изучим. Мы заинтересованы не только в конкуренции, но и кооперации. У нас много предприятий, которые сотрудничают с КАМАЗ в части кооперационных поставок. Это, например, БАТЭ. Предприятия, которые имеют хорошие наработки с крупными российскими производителями по поставке своей продукции прямо на конвейер. Это дает свой хороший положительный результат", ― констатировал замминистра.
Дмитрий Харитончик обратил внимание, что таким образом, осуществляются поставки на предприятия условных конкурентов, но это создает дополнительные рабочие места в двух странах и дает белорусским предприятиям хорошую выгоду.
"Если будут предложения по кооперации между МАЗ и КАМАЗ, то это будет очень хорошо. Мы в этом крайне заинтересованы", ― заверил он.
По его мнению, проведение Форума регионов всегда дает толчок к поиску новых форм кооперации.
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Белорусские предприятия работают в кооперации с российскими производителями на взаимовыгодной основе.
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