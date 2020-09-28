Замминистра: мы заинтересованы в кооперации МАЗ и КАМАЗ

Источник материала: Sputnik Беларусь

ЖОДИНО, 28 сен - Sputnik. Наши предприятия будут углублять кооперацию с российскими партнерами, сказал заместитель министра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, российская сторона на Форуме регионов на секции, посвященной промышленной политике, заявила о том, что подготовлены конкретные предложения по кооперации МАЗ и КАМАЗ.

"Мы их, конечно, изучим. Мы заинтересованы не только в конкуренции, но и кооперации. У нас много предприятий, которые сотрудничают с КАМАЗ в части кооперационных поставок. Это, например, БАТЭ. Предприятия, которые имеют хорошие наработки с крупными российскими производителями по поставке своей продукции прямо на конвейер. Это дает свой хороший положительный результат", ― констатировал замминистра.

Дмитрий Харитончик обратил внимание, что таким образом, осуществляются поставки на предприятия условных конкурентов, но это создает дополнительные рабочие места в двух странах и дает белорусским предприятиям хорошую выгоду.

"Если будут предложения по кооперации между МАЗ и КАМАЗ, то это будет очень хорошо. Мы в этом крайне заинтересованы", ― заверил он.

По его мнению, проведение Форума регионов всегда дает толчок к поиску новых форм кооперации.

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