В Беларуси снизились цены на 5 смартфонов Xiaomi

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на 5 смартфонов Xiaomi. Их стоимость стала меньше как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Снижение цен затронуло следующие конфигурации популярных моделей: Xiaomi Redmi 9С 2/32 ГБ без NFC, Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 ГБ, Xiaomi Redmi Note 9S 6/128 ГБ, Xiaomi Redmi Note 9 с 3/64 и 4/128 ГБ памяти.

Особенно привлекательным теперь выглядит Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128 ГБ. Этот 6,67-дюймовый смартфон с мощной квадрокамерой на 64 Мп сейчас можно приобрести за 799 рублей, что на 50 рублей меньше его предыдущей цены.

Доступнее стал и Xiaomi Redmi Note 9. Смартфон может похвастаться высокочетким 6,53-дюймовым экраном и квадрокамерой с разрешением основного сенсора на 48 Мп. Цена на версию с 3/64 ГБ памяти снизилась до 559 рублей, а на версию с 4/128 ГБ – до 599 рублей. Скидка составила 20 и 50 рублей соответственно.

Стоимость Xiaomi Redmi Note 9S 6/128 ГБ уменьшилась на 30 рублей. Эту модель с большим 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой на 48 Мп сейчас можно приобрести за 729 рублей.

А Xiaomi Redmi 9С 2/32 ГБ без NFC подешевел до 329 рублей. Он представляет собой актуальный бюджетник нового поколения, сильными сторонами которого являются яркий 6,53-дюймовый дисплей, квадрокамера с разрешением основного сенсора 13 Мп и аккумулятор емкостью 5020 мАч.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине , как online, так и по телефонам +375(29)545-00-00 или по короткому номеру 210.

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