МИД Беларуси о ситуации в Нагорном Карабахе: необходимо найти способы мирного урегулирования ситуации

Источник материала: Tut.by

Беларусь обеспокоена эскалацией обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом заявило Министерство иностранных дел страны.



Фото: МИД Беларуси

— Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров — Азербайджан и Армению — прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах, — отмечают в МИД Беларуси.

Ведомство отмечает, что главное сейчас — как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. А для этого необходимо приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций на линии соприкосновения. В итоге обе страны ввели военное положение и объявили о мобилизации резервистов. 28 сентября стороны сообщили о потерях друг друга .

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года после объявления региона о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния между двумя республиками в 1992—1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом.