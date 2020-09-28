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МИД Беларуси о ситуации в Нагорном Карабахе: необходимо найти способы мирного урегулирования ситуации
28.09.2020 15:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь обеспокоена эскалацией обстановки в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом
— Не только призываем, но и искренне просим обоих важных для нас партнеров — Азербайджан и Армению — прекратить боевые действия, отказаться от применения оружия и найти способы мирного урегулирования ситуации, в том числе в рамках Минской группы ОБСЕ. Подтверждаем готовность оказать любое необходимое содействие в продвижении диалога сторон в этом и иных приемлемых для них форматах, — отмечают в МИД Беларуси.
Ведомство отмечает, что главное сейчас — как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. А для этого необходимо приложить все усилия для сохранения мира и спокойствия в регионе.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Армения и Азербайджан
Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года после объявления региона о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния между двумя республиками в 1992—1994 годах Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом.
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МИД Беларуси о ситуации в Нагорном Карабахе: необходимо найти способы мирного урегулирования ситуации
Ведомство отмечает, что главное сейчас - как можно быстрее остановить кровопролитие и избежать новых жертв. А для этого необходимо приложить все усилия для...
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