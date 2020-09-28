Уволенный в Ялте белорусский чиновник: Я осуждал, осуждаю и буду осуждать насилие

Источник материала: Tut.by

Белорусский чиновник Михаил Загорцев, которого уволили с поста вице-мэра Ялты за осуждение насилия в Беларуси, прислал TUT. BY свой письменный комментарий, в котором подробно изложил, как был назначен на пост в Ялте, почему ушел и почему не жалеет о своем видеообращении .



Фото: yalta.rk.gov.ru

Михаил Загорцев рассказывает, что в Беларуси работал в должности председателя Смолевичского районного исполкома 10 лет. По состоянию здоровья, а также решением облисполкома с ним был расторгнут трудовой договор по соглашению сторон, и Загорцев ушел в отставку в марте 2020 года. После этого он находился на лечении.

Экс-чиновник объясняет, почему записал видеообращение, в котором осудил насилие против мирных демонстрантов.

— Наблюдая за ситуацией в стране в период выборов и все то, что случилось в первые дни после, а также новости и слухи, которыми наводнили весь интернет, я посчитал необходимым выразить свою гражданскую позицию, связанную с волной насилия на улицах наших городов. Записывая данное видео, я находился в состоянии высокого эмоционального напряжения, и мой монолог не был отработан и, как я считаю, вызвал неверное трактование и почву для различных домыслов. Данное видео было записано в период 14−16 августа, сразу после известных событий, так я посчитал своим долгом не оставаться в стороне, и оно было разослано близким людям, в общественное поле на тот момент не попало, — отмечает Загорцев.

В августе Михаил Загорцев решил навестить в Крыму своего коллегу Ивана Имгрунта, с которым они знакомы довольно давно и обменивались опытом работы.

— В ходе моего визита после общения о возможном трудоустройстве мне была предложена должность в администрации города. Руководство учитывало мой большой опыт в сфере городского и районного управления. Все проверки и согласования я прошел. Еще раз подчеркну, что, записывая данное видео, я не знал, что могу оказаться по долгу службы в Крыму. Все произошло достаточно быстро. Поэтому говорить о каких-то умыслах просто невозможно, — отмечает Загорцев.

Свое видеообращение экс-чиновник прокомментировал по пунктам:

«1. Я осуждал, осуждаю и буду осуждать насилие в любой форме. И от своих слов отказываться не собираюсь.

2. Мое обращение к знакомым мне офицерам было связано с непониманием происходящего, так как я знаю их как порядочных людей. После публикации видео я имел беседу с органами, так что данное видео было уже проанализировано.

3. По поводу России. На тот момент ходили слухи о присутствии ЧВК и других российских групп на территории Беларуси. Как я говорил в обращении, я не мог представить того, что белорус может избивать белоруса. И называя потенциальную опасность присутствия представителей союзных республик, я хотел сказать о том, что подобная стратегия может привести к серьезным социальным последствиям во взаимоотношениях. Наше братство и добрососедство всегда ценилось и уважалось мной, как и всем нашим народом. Я хотел указать на это, чтобы избежать непоправимых ошибок в будущем.

4. Данное видео было записано за полтора месяца до моего назначения и руководство города и Республики Крым было не в курсе его существования. Мне доверили данную должность, оценивая мои профессиональные качества, в первую очередь. Я не считаю Крым и Россию чужой землей и хотел искренне трудиться и работать на благо города без какого-то ни было политического подтекста. Заниматься своими профессиональными обязанностями и делиться управленческим опытом с коллегами. И я уверен, что я мог быть полезным для жителей Ялты.

5. Эмоциональный окрас. Мои слова относительно 1941−1945 годов были высказаны мной недостаточно политкорректно. Поэтому были растиражированы в СМИ и интерпретированы в угоду сюжету. К сожалению, в сегодняшнее непростое время сложно лишь только выполнять свои непосредственные трудовые обязанности и любое слово может быть использовано против тебя».

— Так как мое обращение вызвало крайне негативную реакцию в Республике Крым, и во избежание напряжения было принято решение о расторжении трудовых отношений. В заключение я бы хотел пожелать жителям Ялты и руководству успехов в развитии города, выразить благодарность за оказанное доверие. Нами всеми двигало лишь желание развивать своим трудом регион, и ничего более. Никакого подтекста в данном сотрудничестве больше не было, — заявил Михаил Загорцев.