Минску советуют кооперацию с «питерским авторитетным бизнесменом» для стройки терминала на Балтике

Источник материала: Tut.by

Беларусь рассматривает возможность строительства нового портового терминала в Ленинградской области для переориентации своих грузопотоков из стран Балтии, заявил Александр Лукашенко 25 сентября на встрече с губернатором этого региона Александром Дрозденко. Детали будущего проекта пока неясны. В настоящее время в Ленобласти реализуется несколько проектов по созданию мощностей для перевалки грузов. По оценкам экспертов, только один из них может подойти для возможной диверсификации, которой грозит Лукашенко.



Порт Усть-Луга. Фото: novotrans.com

Напомним, Александр Лукашенко решил переориентировать торговые потоки с портов стран Балтии на российские в ответ на санкции Литвы, Латвии и Эстонии против 30 белорусских высокопоставленных чиновников. Белорусский лидер даже предложил Владимиру Путину вложить средства, которые останутся от российского госкредита на строительство Белорусской АЭС, в портовый проект в Ленинградской области. Ранее разницу между доступным кредитом и реальной стоимостью станции Лукашенко оценивал в 3 млрд долларов.

В свою очередь губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посоветовал белорусским властям обдумать возможность вхождения в один из уже реализуемых проектов по перевалке в Усть-Луге, сообщает « Коммерсантъ ».

— Сейчас в Финском заливе в порту Усть-Луга строятся три новых терминала: для универсальных грузов, минеральных удобрений и контейнерных грузов, — напомнил он (цитата по «Интерфаксу»). — Надо просто посмотреть: возможно, можно войти уже в строительство этих терминалов и таким образом удешевить услуги по портовой переработке грузов.

Цена строительства нового терминала в зависимости от его назначения — от 2,5 млрд до 25 млрд российских рублей (33−330 млн долларов), сказал Дрозденко.

Участники рынка считают, что вложения в новый терминал в Ленобласти могут оправдаться, если Беларусь обеспечит большой объем перевалки, а Россия сможет предоставить скидки на железнодорожную транспортировку, чтобы компенсировать разницу с условиями, предлагаемыми странами Балтии.

По данным министерства транспорта Литвы, в 2019 году терминалы в Клайпеде перевалили 15,5 млн тонн сухих и нефтеналивных белорусских грузов, из них удобрений «Беларуськалия» — 10 млн тонн.

Беларусь экспортирует около 6 млн тонн нефтепродуктов через порты стран Балтии. На 2020 год планировалось увеличить перевалку через Литву до 2 млн тонн против 1,4 млн тонн в 2019 году, поскольку «направление Литвы стало достаточно интересным для Беларуси».

Сегодня министр энергетики России Александр Новак повысил прогноз по объему перенаправления поставок белорусских нефтепродуктов из портов страны Балтии в Россию.

— Как известно, в нашей северо-западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга… В настоящее время идет проработка условий. Объемы могут составить от 4−6 млн тонн нефтепродуктов, — сказал он (цитата по ТАСС ). В начале сентября Новак говорил, что Беларусь сможет поставлять через российские порты порядка 3−4 млн тонн.

В начале 2018 года прибыльность поставок белорусских нефтепродуктов через российские терминалы была ниже примерно на 10 долларов за тонну по сравнению с отгрузками через порты стран Балтии, несмотря на скидку РЖД в размере 50% к тарифам на перевозки нефтепродуктов из Беларуси на припортовые станции Октябрьской железной дороги.

Что касается удобрений, то расходы Беларуси в случае переориентации на Россию еще больше увеличатся. Сейчас Минск экономит благодаря вложениям в литовскую портовую инфраструктуру. «Беларуськалий» владеет 30% акций одного из операторов терминала «Биру кровеню терминалас» в Клайпеде, а «Белорусская калийная компания» является акционером литовского брокера «Фертимара». В случае перевалки через Ленинградскую область придется потратить деньги на дополнительную перевалку или покупку терминала, а также удлинившееся транспортное плечо.

Перспективы вхождения в действующий проект строительства терминала в Ленообласти пока также выглядят не сильно радужными.

В частности, российский железнодорожный оператор «Новотранс» строит в порту Усть-Луга универсальный терминал «Лугапорт» суммарной мощностью 24,3 млн тонн в год различных грузов. Первую очередь комплекса планируется ввести в эксплуатацию к началу 2023 года. Может ли Беларусь войти в проект строительства «Лугапорта», представитель «Новотранса» комментировать не стал.

Проект компании «Ультрамар» предполагает строительство в порту Усть-Луга терминала для перевалки удобрений (15 млн тонн в год), а также других генеральных и насыпных грузов (10 млн тонн в год). Пока основными клиентами терминала видятся российские компании. По данным «Коммерсанта», «Фосагро» планирует переваливать через терминал минимум 3 млн тонн удобрений в год, «Акрон» — 1,2 млн тонн, «Уралхим» — 2 млн тонн, «Уралкалий» — около 3 млн тонн хлоркалия в год. В «Ультрамаре» также не смогли прокомментировать возможное участие Беларуси в проекте.

Плюс к этому «Еврохим» рассчитывает в 2022 году ввести в Усть-Луге терминал на 6 млн тонн.

Одной из вероятных площадок кооперации России и Беларуси участники рынка считают порт Приморск, где компания «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» нескольких петербургских бизнесменов планирует построить одноименный порт мощностью 70 млн тонн в год угля, минеральных удобрений, контейнеров, генеральных грузов и сельскохозяйственной продукции. «Для этого проекта наиболее остро стоит вопрос потенциальной грузовой базы, которой у него сейчас нет», — сказал агентству Argus один из участников рынка. Связаться с представителями «Приморского УПК» не удалось.

«Приморский УПК» в 2015 году создали бизнесмен Илья Трабер, бывший заместитель главы управления Росимущества по Ленинградской области Рамис Дебердеев, остальные доли принадлежат давним партнерам Трабера и гендиректору Андрею Сизову, который ранее возглавлял «Ленэнерго». В 2017 году телеканал «Дождь» выпустил документальный фильм «Питерские», в котором упоминается Илья Трабер. В нем бизнесмена называли «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин». Издание «Проект» и ROMB утверждают , что Трабер проходил по делу «русской мафии» в Испании, а полиция Монако, согласно документам «Новой газеты», называла его «одним из лидеров тамбовской группировки».