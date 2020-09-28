Министр ЕЭК: нужно открывать рынок добросовестным производителям

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Две страны задают тон в дискуссии на интеграционных площадках, отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко в кулуарах Белорусско-Российского делового совета, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, сотрудничество Беларуси и России является актуальным не только для Союзного государства, но и для Евразийского экономического союза. Это связано с тем, что наиболее активны две страны, которые поднимают проблематику, существующую во взаимной торговле.

"По большому счету, они задают тон дискуссии не только на площадке Союзного государства, но и ЕАЭС", - считает Виктор Назаренко.

Он добавил, что руководители деловых советов двух стран на Форуме регионов прилагают усилия, чтобы снять взаимные барьеры в торговле. При этом рынки нужно защищать от контрафактной продукции.

"Эта задача имеет две стороны. Надо открывать рынок добросовестным производителям, надо открывать рынок безопасному и качественному товару. Надо закрывать рынок для недобросовестных производителей, для недобросовестного импорта", - пояснил министр ЕЭК.

Седьмой Форум регионов Беларуси и России начался в понедельник, 28 сентября. Ранее планировалось провести встречи белорусской и российской сторон в Минске и Минской области, однако за несколько дней до начала форума решили обсудить все вопросы в режиме видеоконференции из-за COVID-19.

В ходе мероприятий планируется заключить соглашения с пятью регионами России и подписать несколько десятков контрактов. По предварительным оценкам, сумма подписанных на региональном форуме договоров должна составить 700 миллионов долларов.

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