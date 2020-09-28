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Министр ЕЭК: нужно открывать рынок добросовестным производителям
28.09.2020 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен - Sputnik. Две страны задают тон в дискуссии на интеграционных площадках, отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко в кулуарах Белорусско-Российского делового совета, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его словам, сотрудничество Беларуси и России является актуальным не только для Союзного государства, но и для Евразийского экономического союза. Это связано с тем, что наиболее активны две страны, которые поднимают проблематику, существующую во взаимной торговле.
"По большому счету, они задают тон дискуссии не только на площадке Союзного государства, но и ЕАЭС", - считает Виктор Назаренко.
Он добавил, что руководители деловых советов двух стран на Форуме регионов прилагают усилия, чтобы снять взаимные барьеры в торговле. При этом рынки нужно защищать от контрафактной продукции.
"Эта задача имеет две стороны. Надо открывать рынок добросовестным производителям, надо открывать рынок безопасному и качественному товару. Надо закрывать рынок для недобросовестных производителей, для недобросовестного импорта", - пояснил министр ЕЭК.
Седьмой
В ходе мероприятий планируется заключить соглашения с пятью регионами России и подписать несколько десятков контрактов. По предварительным оценкам, сумма подписанных на региональном форуме договоров должна составить 700 миллионов долларов.
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При этом рынок Союзного государства и Евразийского экономического союза нужно защищать от контрафактных товаров.
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