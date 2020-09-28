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Председатель БелТПП: на Форуме регионов видим работу на пользу бизнеса

28.09.2020 16:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Совместная работа позволяет снимать барьеры в торговле, заявил председатель БелТПП Владимир Улахович перед началом Белорусско-Российского Делового совета, передает корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, на практике для устранения всех преград во взаимной торговле чрезвычайно важна работа деловых советов двух стран.

"Это нужно, чтобы слышать "проблемы от земли", потому что предприятия с этим сталкиваются", - пояснил он.

Улахович напомнил, что работа делового совета Беларуси и России стала уже традиционной площадкой на Форуме регионов. Это позволяет снимать многие конкретные проблемы.

"В прошлом году в Петербурге на пленарном заседании мы озвучили наши совместные озабоченности. В частности, постановление 719 по критериям производимой продукции в Российской Федерации, которое ограничило белорусские предприятия. Постановление российского правительства 860, касающееся маркировки. Сегодня по этим двум вопросам мы видим конкретную работу в пользу белорусского бизнеса", - отметил Улахович.

После чего рассказал, что сейчас вместе с российскими коллегами БелТПП ведется работа по 616-му постановлению правительства РФ, которое фактически ограничило участие белорусских предприятий в госзакупках в России.

"Мы работаем и уже есть положительная динамика. Уже более 10 белорусских предприятий попали в реестр. Совместная работа позволяет снимать те барьеры, которые, к сожалению, возникают", - констатировал спикер.

Улахович считает, что перспективным направлением является продвижение продукции, которая была произведена совместно, на рынки третьих стран.

"Это серьезная скрепка и промкооперации, и делового взаимодействия, и в конечном итоге нашего союзного строительства", - резюмировал председатель БелТПП.

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Теги: Минск
 
 
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Деловые советы Беларуси и России совместно работают над продвижением продукции на рынках третьих стран.
 
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