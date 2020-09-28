Председатель БелТПП: на Форуме регионов видим работу на пользу бизнеса

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен - Sputnik. Совместная работа позволяет снимать барьеры в торговле, заявил председатель БелТПП Владимир Улахович перед началом Белорусско-Российского Делового совета, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, на практике для устранения всех преград во взаимной торговле чрезвычайно важна работа деловых советов двух стран.

"Это нужно, чтобы слышать "проблемы от земли", потому что предприятия с этим сталкиваются", - пояснил он.

Улахович напомнил, что работа делового совета Беларуси и России стала уже традиционной площадкой на Форуме регионов . Это позволяет снимать многие конкретные проблемы.

"В прошлом году в Петербурге на пленарном заседании мы озвучили наши совместные озабоченности. В частности, постановление 719 по критериям производимой продукции в Российской Федерации, которое ограничило белорусские предприятия. Постановление российского правительства 860, касающееся маркировки. Сегодня по этим двум вопросам мы видим конкретную работу в пользу белорусского бизнеса", - отметил Улахович.

После чего рассказал, что сейчас вместе с российскими коллегами БелТПП ведется работа по 616-му постановлению правительства РФ, которое фактически ограничило участие белорусских предприятий в госзакупках в России.

"Мы работаем и уже есть положительная динамика. Уже более 10 белорусских предприятий попали в реестр. Совместная работа позволяет снимать те барьеры, которые, к сожалению, возникают", - констатировал спикер.

Улахович считает, что перспективным направлением является продвижение продукции, которая была произведена совместно, на рынки третьих стран.

"Это серьезная скрепка и промкооперации, и делового взаимодействия, и в конечном итоге нашего союзного строительства", - резюмировал председатель БелТПП.

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