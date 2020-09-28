Гендиректор МТЗ: почти 50% белорусских тракторов уходит на рынок России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен ― Sputnik. Просто продажи ― это вчерашний день, сказал генеральный директор МТЗ Виталий Вовк в кулуарах Белорусско-Российского делового совета, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, для белорусских промышленников такие встречи, как Форум регионов важны тем, что это возможность показать то, что мы умеем делать,показать свой потенциал.

При этом он отметил, что российские партнеры могут лично убедиться в том, что и как производится. "Ничего из серьезных комплектующих мы не покупаем, а производим сами".

"Это говорит о том, что потенциал в стране создан, что создана вся система обучения от лицея, колледжа, учебных заведений, университетов, академии наук. Все направлено на результат", ― считает гендиректор.

Виталий Вовк напомнил, что МТЗ активно сотрудничает с институтами, чтобы производить ту продукцию, которая сегодня нужна потенциальным потребителям.

В настоящее время МТЗ сотрудничает со всеми российскими регионами, там налажена "собственная торговая сеть, только в дилерской сети в Российской Федерации больше 2 тысяч работающих" .

"Просто продажи ― это вчерашний день. Сегодня уже никто не работает. Российская Федерация огромная, разные климатические условия, поэтому универсальной продукции уже не бывает, она должна быть специализирована под конкретное потребление. Если раньше у нас было 2 модели, то сегодня мы выпускаем более 120", ― констатировал Виталий Вовк.

После чего добавил, что в год в Россию МТЗ продает "ориентировочно 14-15 тысяч тракторов". Во время пандемии продажи упали, но по мнению гендиректора, это отложенный спрос.

В ответ на вопрос корреспондента Sputnik какая доля производства тракторов на заводе приходится на российский рынок, он уточнил, что" это чуть меньше 50%".

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