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СК отказал Губаревичу в возбуждении уголовного дела против Лукашенко
28.09.2020 16:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении «гражданина Александра Лукашенко». Об этом
Политик, напомним, 2 сентября во время допроса в Следственном комитете
Кроме того, по мнению политика, Лукашенко «с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций».
Из ответа, который Губаревич опубликовал на своей странице в Facebook, следует, что оснований для проверки по заявлению и «принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».
Начальник главного управления процессуального контроля СК Сергей Тишук, подписавший документ, считает, что обращение Губаревича «носит общий характер».
— На самом деле доказательная база пополняется каждый день. И дело обязательно получит ход. Уже при новой власти, — прокомментировал ответ СК Губаревич.
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Начальник главного управления процессуального контроля СК Сергей Тишук, подписавший документ, считает, что обращение Губаревича «носит общий характер».
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