СК отказал Губаревичу в возбуждении уголовного дела против Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело в отношении «гражданина Александра Лукашенко». Об этом сообщил представитель Координационного совета, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Политик, напомним, 2 сентября во время допроса в Следственном комитете передал заявление о возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством) в отношении Лукашенко. Как отметил Губаревич в заявлении, этот гражданин «мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса».

Кроме того, по мнению политика, Лукашенко «с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций».

Из ответа, который Губаревич опубликовал на своей странице в Facebook, следует, что оснований для проверки по заявлению и «принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, не имеется».



Фото: Юрый Губарэвіч/Facebook

Начальник главного управления процессуального контроля СК Сергей Тишук, подписавший документ, считает, что обращение Губаревича «носит общий характер».

— На самом деле доказательная база пополняется каждый день. И дело обязательно получит ход. Уже при новой власти, — прокомментировал ответ СК Губаревич.