Аккумуляторный завод под Брестом решили продолжить строить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Брестский областной исполнительный комитет отменил распоряжение о приостановке строительства ООО "Аккумуляторный Альянс", сообщили в пресс-службе предприятия.

"25 сентября 2020 года председателем Брестского областного исполнительного комитета принято распоряжение №102-р "О признании утратившим силу распоряжения председателя Брестского областного исполнительного комитета от 14 июня 2019 года №60-р", – говорится в официальном документе.

В настоящее время компания, которая строит аккумуляторный завод под Брестом, уже получила положительное заключение государственной экологической экспертизы по строительному проекту. В их распоряжении имеется и разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. А также положительная экспертиза на внесенные изменения в строительный проект.

"Аккумуляторный завод готов приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам. Для обеспечения открытости и участия общественности в мониторинге по проведению пуско-наладочных работ формируется группа из представителей общественности и жителей близлежащих населенных пунктов", – заверили в пресс-службе предприятия.

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"Аккумуляторный завод под Брестом ООО "АйПауэр" с 22 мая 2020 года выведен из-под контроля Группы компаний 1AK-GROUP. В ходе сделки была осуществлена продажа 100% долей в уставном фонде ООО "АйПауэр", – уточнили в компании.

После сделки завод был переименован в ООО "Аккумуляторный Альянс". Новые владельцы ставят перед собой цель привлечь в капитал завода крупный европейский холдинг. Для этого ведутся переговоры с рядом европейских инвесторов.

В пресс-службе корреспонденту Sputnik рассказали, что одним из совладельцев завода стал генеральный директор ЗАО ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков, который также входит в состав совета директоров ЗАО "БСБ Банк".

Вторым совладельцем аккумуляторного завода стал Сергей Каганович – он также член совета директоров ЗАО "БСБ Банк". Помимо этого на его счету активы в предприятиях оптовой торговли запасными частями для складской техники и автомобилей.

"В данный момент на предприятии подходит к концу экологический и финансовый аудит. В планах новой команды провести встречи с жителями ближайших населенных пунктов", – подчеркнули в пресс-службе компании.

Что известно о заводе в Бресте?

Идея строительства аккумуляторного завода принадлежала Виктору Лемешевскому и, в частности, компании "Белинвестторг-Сплав", но в ходе реализации проект столкнулся с целым рядом проблем.

Против строительства завода выступили многие горожане, которые регулярно выходили на акции протеста в центр Бреста. В итоге после череды проверок строительство было приостановлено, а Брестский исполком даже подал в суд на компании.

В апреле стало известно, что многострадальный аккумуляторный завод все же сумел пройти государственную экологическую экспертизу. Почему Виктор Лемешевский в итоге отказался доводить начатое до конца, неизвестно.

Что произошло в городе над Бугом?

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на одной из встреч со студентами в 2019 году пообещал, что если у экологов возникнут вопросы к проекту, то аккумуляторный завод работать не будет.

Формальным поводом для местных властей подать иск против ООО "АйПауэр" стал срыв сроков введения в эксплуатацию. Экономический суд в областном центре встал на сторону исполкома и обязал компанию возместить 5,7 миллиона рублей. Эти средства выделялись из регионального инвестиционного фонда под реализацию проекта строительства завода.

Брестский облисполком в иске настаивал, что компания не выполнила условия договора о выделении средств, заключенного в октябре 2016 года. Суд поддержал требование исполкома и обязал "АйПауэр" вернуть деньги, а встречный иск к облисполкому отклонил.

Что тормозило ввод завода?

Строительство было приостановлено еще 14 июня 2019 года после того, как председатель облисполкома Лис подписал соответствующее распоряжение.

Тогда данное решение объяснили тем, что проект компании "АйПауэр" по строительству аккумуляторного завода в СЭЗ "Брест" не прошел повторную экологическую экспертизу.

В июле прошлого года стало известно, что проект не прошел государственную экологическую экспертизу уже в третий раз, а владелец аккумуляторного завода Виктор Лемешевский оказался под стражей.

Генеральная прокуратура летом минувшего года проводила проверку по ситуации, связанной со строительством и вводом в эксплуатацию завода.

"В производство Генеральной прокуратурой приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь по ст.ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении Виктора Лемешевского, руководителя ООО "ПАК-управление"; Светланы Лемешевской, главного бухгалтера ООО "Белинвестторг-Сплав"; Сергея Охремчука, ранее директора ООО "Белинвестторг-Сплав", в настоящее время начальника отдела технического развития этого же общества; Ивана Покислюка, заместителя директора ООО "Белинвестторг-Сплав", – сообщили в Генпрокуратуре.

В конце декабря 2019-го появилась информация, что Лемешевский вышел из СИЗО КГБ под залог. Под подписку о невыезде и надлежащем поведении на свободу до суда выпустили и других фигурантов.

В 2019 году проект строительства завода вызвал протесты среди местных жителей. На единственной разрешенной акции собралось такое количество противников возведения предприятия, что городские власти больше не разрешили ни одной – брестские чиновники оставили без ответа более чем десяток поступивших заявок.

Согласно санитарным нормам, подобное производство должно располагаться минимум в 500 метрах от ближайшего населенного пункта. Деревня Хабы находится в 750 метрах от будущего завода. Местные жители были не в восторге, когда узнали, что рядом с ними построят предприятие, на котором используются свинец и кислота.

Больше всего людей возмутило, что о планах по строительству опасного производства под Брестом граждане узнали уже на стадии реализации проекта – на общественное обсуждение до начала стройки их никто не звал.

Местные опасаются воздействия потенциально опасного производства на окружающую среду, а значит, и здоровье жителей ближайших населенных пунктов.