Аккумуляторный завод в Бресте запустят вопреки воле бресчан

Массовые и длительные акции протеста жителей Бреста против строительства в городе аккумуляторного завода сперва возымели действие на местные власти, но сегодня стало известно, что завод будет запущен.

Скандал вокруг аккумуляторного завода разгорелся больше двух лет назад, когда власти решили построить в черте города вредное производство. Брест выступил против: каждые выходные с конца февраля 2018 года местные жители проводили акции протеста, пытаясь привлечь внимание властей к проблеме. Летом 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».

Перед выборами на проблему обратил внимание и Александр Лукашенко, который в июне пожаловал в Брест и поклялся не строить завод, если жители против и даже пообещал провести референдум по данному вопросу. Впрочем, уже тогда говорилось, что референдум пройдет после выборов.

25 сентября этого года стало известно, что распоряжение губернатора Лиса было отменено, так как аккумуляторный завод получил все необходимые разрешения и положительные заключения ряда экспертиз. А это значит, что владельцы завода могут продолжить работы по его наладке и последующему запуску.

Что касается обещанного Александром Лукашенко референдума, то и его судьба неизвестна: местные власти, несмотря на усилия активистов, навстречу им не идут.

Справка БДГ

Аккумуляторный завод был возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Завод под Брестом строила компания ООО «АйПауэр».

22 мая 2020 года аккумуляторный завод был выведен из-под контроля группы компаний 1AK-GROUP бизнесмена Виктора Лемешевского (в июле все руководство завода было задержано ). 100% в уставном фонде ООО «АйПауэр» было продано ООО «Аккумуляторный Альянс» (завод после продажи получил такое название).

Примечательно, что владеют компанией приближенные к Александру Лукашенко люди: Сергей Каганович (85% доли компании), который неоднократно участвовал в хоккейных турнирах Лукашенко, и Дмитрий Басков (15%), гендиректор хоккейного клуба «Динамо-Минск» и тренер президентской команды по совместительству.