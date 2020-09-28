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Тихановская выступила за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий

28.09.2020 18:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а точечные и персональные санкции. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.


Фото: Светлана Тихановская / Instagram

«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко», — заявила она.

Напомним, 31 августа внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы заявили, что Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в страны Балтии. 25 сентября в список добавили порядка еще 100 человек.

Страны ЕС ранее принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко. Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жесткие меры. Они решили ввести санкции самостоятельно.

 
 
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«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за...
 
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