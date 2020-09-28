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Тихановская выступила за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий
28.09.2020 18:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская заявила, что поддерживает не отраслевые, а точечные и персональные санкции. Об этом она
«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко», — заявила она.
Напомним, 31 августа внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы
Страны ЕС ранее принципиально договорились о необходимости ввести санкции против ряда белорусских чиновников, однако о составе списка возникли разногласия. В частности, не все государства согласились с включением в список Лукашенко. Такой подход разочаровал представителей стран Балтии, которые выступают за более жесткие меры. Они решили ввести санкции самостоятельно.
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«Я не предлагаю вводить общие, отраслевые экономические санкции. Я беспокоюсь, что могут пострадать частные компании и невиновные люди. Поэтому я выступаю за...
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