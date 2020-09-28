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Минтранс о магистрали Минск - Санкт-Петербург: очень дорогостоящий проект
28.09.2020 19:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 сен – Sputnik. Идея создания высокоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург ― Минск ― Варшава ― Гамбург вынашивается уже несколько лет, рассказала Sputnik пресс-секретарь министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Анна Куриленок.
"Идея строительства магистрали является амбициозной, глобальной, перспективной и дорогостоящей. Проект достаточно интересен с точки зрения повышения скорости доставки грузов и пассажиров. Беларусь окажет необходимое содействие заинтересованным инвесторам в реализации данного проекта. О сроках говорить пока сложно", - отметила представитель ведомства.
Ожидается, что
Сейчас расстояние между городами по существующей железнодорожной колее составляет чуть более 860 км, из Санкт-Петербурга до Минска поезд едет почти 12 часов со средней скоростью 65 км/ч. После строительства магистрали время в пути сократится до двух часов. Предполагается, что поезда, которые будут состоять из 8-12 вагонов, смогут разогнаться до 450 км/ч.
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