Макрон поддержал белорусских женщин, выходящих на протесты

Источник материала: Tut.by

Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил встречу с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Переговоры пройдут 29 сентября. В Литву президент Франции прибыл в понедельник вечером с официальным визитом.



Фото: Reuters

По словам Макрона, он рассматривает эту встречу как поддержку самой Тихановской, которая продемонстрировала личное мужество, а также женщин, выходящих на протесты, и всего белорусского народа. Президент намерен подтвердить позицию Франции и ЕС о непризнании официальных итогов выборов в Беларуси и Александра Лукашенко как президента, обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса, чтобы начать процесс, который будет признан белорусским гражданским обществом и «позволит мирный транзит», исключая внешнее вмешательство.

Макрон приветствовал заинтересованность президента Литвы Гитанаса Науседы и всех литовцев в поддержке белорусского гражданского общества.

«Франция всегда на стороне борцов за свободу, и нам нужно слышать демонстрантов, стремящихся к свободе и демократии. Их мужество, особенно белорусских женщин, нас к этому обязывает», — сказал Макрон.

По его словам, белорусские власти должны прекратить незаконные аресты и практику принудительного изгнания из страны членов Координационного совета. Французский лидер призвал освободить незаконно арестованных и «уважать правду избирательных урн». Франция выступает за политическое разрешение кризиса с учетом требований граждан, которые массово выходят на мирный протест уже несколько недель, сказал он.

Гитанас Науседа в свою очередь заявил, что нельзя терять время и необходимо вводить санкции в отношении белорусских властей на ближайшем саммите ЕС, который запланирован 1−2 октября. Президент Литвы в очередной раз подчеркнул, что Лукашенко не выиграл последние выборы, поэтому не может считаться легитимным главой государства, необходимы новые выборы. По словам Науседы, Литва выступает за соблюдение прав человека в соседней стране, за санкции, но также думает и о будущих отношениях с Беларусью, после ухода Лукашенко. Речь идет о помощи и облегчении доступа на европейский рынок и к финансовым ресурсам, диверсификации энергетического рынка и поддержке гражданского общества. «Я верю в дружбу с Беларусью, потому что у нас долгая общая история… Думаю, мы можем создать общую дружескую платформу и жить без страха», — отметил Науседа.

Эммануэль Макрон поддержал коллегу, высказавшись за скорейшее введение «необходимых санкций», но также за одновременное начало диалога по выходу из кризиса при посредничестве ОБСЕ. «Франция сделает все для такого посредничества… Оно наш приоритет», — заявил французский лидер, отметив, что президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу. По мнению Макрона, позиция Путина поможет убедить Лукашенко «двигаться в этом направлении».