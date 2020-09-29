Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей

20 лет назад городской поселок Сокол, расположенный на востоке от столицы, был включен в состав Минска. Этот микрорайон расположен как раз на пути из Минска в аэропорт, по дороге к «Великому камню». Изначально здесь жили в основном работники Национального аэропорта «Минск-1», но потом постепенно поселок стал заселяться и другими минчанами.

В 2019 году УКС «Запад» анонсировал строительство около 81 сблокированных жилых домов для многодетных семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вот здесь можно посмотреть подробнее, какие рендеры тогда предоставил застройщик.