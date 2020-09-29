|
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
29.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 20 километрах от Минска располагается микрорайон Сокол, который вот уже 20 лет входит в состав столицы, даже несмотря на значительную удаленность от МКАД. Сейчас в этом микрорайоне активно строятся дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в основном многодетных семей. Мы посмотрели, насколько активно ведутся работы на стройке и как сейчас выглядят дома.
20 лет назад городской поселок Сокол, расположенный на востоке от столицы, был включен в состав Минска. Этот микрорайон расположен как раз на пути из Минска в аэропорт, по дороге к «Великому камню». Изначально здесь жили в основном работники Национального аэропорта «Минск-1», но потом постепенно поселок стал заселяться и другими минчанами.
В 2019 году УКС «Запад» анонсировал строительство около 81 сблокированных жилых домов для многодетных семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вот
В июне
В собственность к квартире прилагается и земельный участок площадью 5,8−10 соток. Для хранения личного автотранспорта на территории запроектировано одно парковочное машиноместо на одну квартиру.
В апреле этого года в управлении капитального строительства
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
В 20 километрах от Минска располагается микрорайон Сокол, который вот уже 20 лет входит в состав столицы, даже несмотря на значительную удаленность от МКАД. Сейчас в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)