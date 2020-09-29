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Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей

29.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 20 километрах от Минска располагается микрорайон Сокол, который вот уже 20 лет входит в состав столицы, даже несмотря на значительную удаленность от МКАД. Сейчас в этом микрорайоне активно строятся дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в основном многодетных семей. Мы посмотрели, насколько активно ведутся работы на стройке и как сейчас выглядят дома. 

Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей

20 лет назад городской поселок Сокол, расположенный на востоке от столицы, был включен в состав Минска. Этот микрорайон расположен как раз на пути из Минска в аэропорт, по дороге к «Великому камню». Изначально здесь жили в основном работники Национального аэропорта «Минск-1», но потом постепенно поселок стал заселяться и другими минчанами. 

В 2019 году УКС «Запад» анонсировал строительство около 81 сблокированных жилых домов для многодетных семей, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Вот здесь можно посмотреть подробнее, какие рендеры тогда предоставил застройщик.

Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей

В июне вышла первая проектная декларация. Тогда купить квартиру в новостройке можно было по цене от 1772 до 2040 рублей за «квадрат» (это касается нормируемой площади). При этом квартиры продаются сразу с отделкой: стены — оклейка обоями, акриловая покраска (тамбур, санузлы); потолок — акриловая покраска, водо-эмульсионная покраска (мини-котельная); покрытие пола — керамическая плитка (тамбур, санузлы), линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове. Лестница — винтовая с металлическим каркасом и деревянными ступенями. Воду подогревать будет газовый котел, канализация — самотечная с выпуском сточных вод в наружную сеть. Газоснабжение — двухконтурные газовые котлы с закрытой камерой сгорания, бытовые газовые плиты. Отопление — встроенная мини-котельная с газовым котлом, расположенная в отдельном помещении на первом этаже квартиры. 

В собственность к квартире прилагается и земельный участок площадью 5,8−10 соток. Для хранения личного автотранспорта на территории запроектировано одно парковочное машиноместо на одну квартиру.

Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей

Сейчас стройка выглядит не слишком активной. На объекте работают строители, размеренно и с толком выполняя необходимые работы. Из плюсов проекта — застройка уже обеспечена инженерно-транспортной инфраструктурой, дороги прокладываются сразу, поэтому подъездные пути к таунхаусам уже есть.

Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей

В апреле этого года в управлении капитального строительства обещали закончить первую очередь строительства уже к концу 2020 года, вторую и третью очереди строительства — в апреле и июне 2021 года соответственно. 

Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей
Гетто на окраине? Как строятся таунхаусы для многодетных в Соколе, где стоимость «квадрата» от 1772 рублей

 
Теги: Минск
 
 
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В 20 километрах от Минска располагается микрорайон Сокол, который вот уже 20 лет входит в состав столицы, даже несмотря на значительную удаленность от МКАД. Сейчас в...
 
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