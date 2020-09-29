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«Трайплу» не удалось отсудить 1 млн долларов у президентского санатория в Сочи

29.09.2020 09:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону отказал компании «Трайпл» Юрия Чижа в возможности взыскать 1 млн долларов с сочинского «Санатория «Беларусь» Управления делами президента Беларуси. Это следует из реестра судебных дел.


Площадь земельного участка, на котором расположен апартотель, 155 600 квадратных метров. «Санаторию «Беларусь» он предоставлен в аренду до 2062 года. В непосредственной близости от комплекса находится государственная резиденция президента РФ «Бочаров Ручей». Фото: «Санаторий «Беларусь»

Суть спора касается не самого санатория, а расположенного на его территории апартотеля. Этот 13-этажный комплекс введен в эксплуатацию в апреле 2015 года. С тех пор осуществлялась продажа апартаментов.

Как сейчас выясняется, в 2011 году «Трайпл» выделил «Санаторию «Беларусь» «беспроцентный целевой заем» на 1 млн долларов на строительство отеля апартаментного типа в Сочи.

В августе текущего года «Трайпл» обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к «Санаторию «Беларусь». Ссылаясь на «незаконность действий» ответчика «по неисполнению обязательств по договору займа от 2011 года», компания Чижа просила суд признать ее права собственности на объекты недвижимости стоимостью свыше 57,2 млн российских рублей, а также взыскать недостающую сумму покрытия задолженности в размере около 26,5 млн российских рублей. Под недвижимостью имеются в виду два апартамента в Сочи по 172,4 кв. м каждый. «Трайпл» хотел получить их в счет погашения упомянутого займа. Тем более компания Чижа получила ответ «заместителя управляющего делами Президента Республики Беларусь, в котором в качестве варианта исполнения договора займа было предложено рассмотреть вопрос о принятии в собственность вышеуказанных помещений».

Арбитражный суд Краснодарского края не стал рассматривать иск из-за его «неподсудности» этому российскому судебному органу и порекомендовал истцу искать удовлетворение претензий в Высшем хозяйственном суде Беларуси (ВХС). Но «Трайпл» отправил апелляционную жалобу в суд Ростова-на-Дону, который также отказал белорусской компании

«Трайпл» в жалобе указал на то, что ВХС расформирован. В ответ на это в суде напомнили, что судебный орган присоединился к Верховному суду Беларуси.

Ссылка на то, что «Санаторий «Беларусь» зарегистрирован в Сочи, также отклонена, поскольку иск основан на договоре займа, один из пунктов которого нельзя толковать иначе чем следующим образом: «любые споры из договора займа от 15.03.2011 между сторонами разрешаются в компетентном суде Республики Беларусь в соответствии с материальным правом Республики Беларусь».

Напомним, 14 июля этого года в отношении «Трайпла» возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Долги оценены в 183,5 млн рублей. По решению Экономического суда Минска до 7 октября 2020 года компания находится в защитном периоде.

 
Теги: Минск
 
 
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Арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону отказал компании «Трайпл» Юрия Чижа в возможности взыскать 1 млн долларов с сочинского «Санатория «Беларусь»...
 
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