Посол Беларуси: первая часть кредита от России же поступила

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. Первая часть государственного кредита от России поступила на счет Минфина, сказал глава белорусской дипмиссии Владимир Семашко, передает корреспондент Sputnik.

Отвечая на вопрос как обстоит дело с российским кредитом, белорусский дипломат сказал, что министр финансов Беларуси ему "обещал, что уже должно было состояться (перечисление средств - Sputnik)".

"Мы должны были получить деньги на счет. Меня информировал министр финансов", - отметил Владимир Семашко.

При этом он заверил, что первый транш не будет направлен на оплату поставляемого российского газа, потому что на это предусмотрены отдельные средства. Есть условия регулирования поставок газа с 1 января 2021 года.

"Соответственно создание общего белорусско-российского рынка газа с января 2022 года ", - подчеркнул он.

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