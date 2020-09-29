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Посол Беларуси: первая часть кредита от России же поступила
29.09.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен - Sputnik. Первая часть государственного кредита от России поступила на счет Минфина, сказал глава белорусской дипмиссии Владимир Семашко, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Отвечая на вопрос как обстоит дело с российским кредитом, белорусский дипломат сказал, что министр финансов Беларуси ему "обещал, что уже должно было состояться (перечисление средств - Sputnik)".
"Мы должны были получить деньги на счет. Меня информировал министр финансов", - отметил Владимир Семашко.
При этом он заверил, что первый транш не будет направлен на оплату поставляемого российского газа, потому что на это предусмотрены отдельные средства. Есть условия регулирования поставок газа с 1 января 2021 года.
"Соответственно создание общего белорусско-российского рынка газа с января 2022 года ", - подчеркнул он.
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