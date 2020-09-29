Задержанный по «культурному делу» продюсер Калина вышел из СИЗО КГБ

Источник материала: Tut.by

Задержанному в апреле по «культурному» делу директору музыкально-продюсерского центра Андрею Калине 28 сентября изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Эту информацию TUT.BY подтвердил адвокат Калины Антон Гашинский.

Калину, широко известного в мире шоу-бизнеса как художественного руководителя фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве, «Джазовых вечеров» у Ратуши, продюсера многих белорусских исполнителей, сотрудники КГБ задержали в апреле.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 431 — «Дача взятки». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В мае сообщалось, что Калина признал вину и раскаялся, сумма взятки незначительная. Около 30 человек, известных деятелей культуры Беларуси, ходатайствовали об изменении ему меры пресечения.

Как ранее сообщалось, в марте КГБ выявил несколько случаев взяток в сфере культуры. В Могилеве задержали начальницу управления культуры Могилевского горисполкома Ирину Жаббарову, потом в поле зрения силовиков оказался директор «Минскконцерта» Андрей Микуцевич. Позже стало известно о задержании руководителя Могилевской филармонии Дениса Шаблинского.

По данным TUT.BY, и чиновница, и директор «Минскконцерта» обвиняются в получении взятки (500 рублей и 3500 рублей соответственно) от представителя частной компании, занимающейся световым оформлением. Деньги брали за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.