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Задержанный по «культурному делу» продюсер Калина вышел из СИЗО КГБ
29.09.2020 10:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанному в апреле по «культурному» делу директору музыкально-продюсерского центра Андрею Калине 28 сентября изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Эту информацию TUT.BY подтвердил адвокат Калины Антон Гашинский.
Калину, широко известного в мире шоу-бизнеса как художественного руководителя фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве, «Джазовых вечеров» у Ратуши, продюсера многих белорусских исполнителей, сотрудники КГБ
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 431 — «Дача взятки». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В мае сообщалось, что Калина признал вину и раскаялся, сумма взятки незначительная. Около 30 человек, известных деятелей культуры Беларуси, ходатайствовали об изменении ему меры пресечения.
Как ранее
По данным TUT.BY, и чиновница, и директор «Минскконцерта» обвиняются в получении взятки (500 рублей и 3500 рублей соответственно) от представителя частной компании, занимающейся световым оформлением. Деньги брали за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.
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Калину, широко известного в мире шоу-бизнеса как художественного руководителя фестиваля «Золотой шлягер» в Могилеве, «Джазовых вечеров» у Ратуши, продюсера...
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