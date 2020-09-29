ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тихановская - о встрече с Макроном: «Он обещал помочь в переговорах по разрешению кризиса в нашей стране»

29.09.2020 10:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Delfi. Встреча прошла в Вильнюсе, куда после президентских выборов уехала Тихановская.


Фото: Reuters

— Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране. Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены, — сказала журналистам Тихановская.

Комментариев о встрече со стороны французского президента пока не было.

Накануне Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил встречу с Тихановской. Макрон прибыл в Литву 28 сентября с официальным визитом. Президент заявил, что рассматривает эту встречу как поддержку Тихановской, а также выходящих на протесты женщин и всего белорусского народа. Макрон собирался обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Верю в лучшее будущее для белорусского народа». Посол в Аргентине подал в отставку в день инаугурации Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика