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Тихановская - о встрече с Макроном: «Он обещал помочь в переговорах по разрешению кризиса в нашей стране»
29.09.2020 10:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает
— Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране. Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены, — сказала журналистам Тихановская.
Комментариев о встрече со стороны французского президента пока не было.
Накануне Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе
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Тихановская - о встрече с Макроном: «Он обещал помочь в переговорах по разрешению кризиса в нашей стране»
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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