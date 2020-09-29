Тихановская - о встрече с Макроном: «Он обещал помочь в переговорах по разрешению кризиса в нашей стране»

Источник материала: Tut.by

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Delfi . Встреча прошла в Вильнюсе, куда после президентских выборов уехала Тихановская.



Фото: Reuters

— Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах (по разрешению) политического кризиса в нашей стране. Он сказал, что время очень важно, поскольку многие люди страдают от режима, множество людей находится в тюрьмах, и он сделает все, чтобы помочь, чтобы все политические заключенные были отпущены, — сказала журналистам Тихановская.

Комментариев о встрече со стороны французского президента пока не было.

Накануне Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Вильнюсе подтвердил встречу с Тихановской. Макрон прибыл в Литву 28 сентября с официальным визитом. Президент заявил, что рассматривает эту встречу как поддержку Тихановской, а также выходящих на протесты женщин и всего белорусского народа. Макрон собирался обсудить инициативу посредничества ОБСЕ в разрешении политического кризиса.