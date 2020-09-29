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«Верю в лучшее будущее для белорусского народа». Посол в Аргентине подал в отставку в день инаугурации Лукашенко
29.09.2020 10:53 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Посол Беларуси в Аргентине и Республике Чили, Парагвае и Перу по совместительству Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко. Об этом посол рассказал TUT.BY.
— Действительно, 23 сентября я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Сейчас жду принятия соответствующего указа, до этого момента формально остаюсь на службе. Верю в лучшее будущее для белорусского народа! — сказал Владимир Астапенко.
На вопрос, что стало причиной подачи заявления, посол Астапенко попросил обратить внимание на дату его подачи. 23 сентября, напомним, прошла «тайная»
Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.
В отставку на днях также подал старший советник посольства Беларуси в Латвии Андрей Авраменко. Об уходе из МИД Авраменко сообщил у себя в соцсетях.
Напомним, после президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично. Постов и/или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в
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«Верю в лучшее будущее для белорусского народа». Посол в Аргентине подал в отставку в день инаугурации Лукашенко
После президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично. Постов лишились послы Беларуси в Испании, Латвии и...
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