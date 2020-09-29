«Верю в лучшее будущее для белорусского народа». Посол в Аргентине подал в отставку в день инаугурации Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Посол Беларуси в Аргентине и Республике Чили, Парагвае и Перу по совместительству Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко. Об этом посол рассказал TUT.BY.



Посол Беларуси в Аргентине и Республике Чили по совместительству Владимир Астапенко во время вручения верительных грамот президенту Чили Себастьяну Пиньере, октябрь 2019 года. Фото: МИД Беларуси

— Действительно, 23 сентября я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с п. 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Сейчас жду принятия соответствующего указа, до этого момента формально остаюсь на службе. Верю в лучшее будущее для белорусского народа! — сказал Владимир Астапенко.

На вопрос, что стало причиной подачи заявления, посол Астапенко попросил обратить внимание на дату его подачи. 23 сентября, напомним, прошла «тайная» инаугурация Александра Лукашенко , дату которой заранее официально никто не озвучивал.

Владимир Астапенко — карьерный дипломат, начинал свою работу третьим секретарем МИД Белорусской ССР. Занимал пост замминистра иностранных дел, работал в ряде посольств. В 2018 году был назначен послом Беларуси в Аргентинской Республике, а позже — послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

В отставку на днях также подал старший советник посольства Беларуси в Латвии Андрей Авраменко. Об уходе из МИД Авраменко сообщил у себя в соцсетях.

Напомним, после президентских выборов ряд дипломатов покинули МИД из-за своей гражданской позиции, озвученной публично. Постов и/или дипломатического ранга лишились послы Беларуси в Испании , Латвии и Словакии . Сотрудника центрального аппарата, начальника историко-архивного отделения МИД Вячеслава Казаченка, вышедшего на пикет против насилия в стране, уволили из внешнеполитического ведомства по статье, глава департамента Северной Америки и Западной Европы Андрей Бушило и первый секретарь управления Европы МИД Павел Слюнькин сами ушли в отставку .