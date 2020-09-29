|
Герман Греф: у БПС-Сбербанка есть проблемы с наличными деньгами
29.09.2020 12:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава российского «Сбербанка» заявил, что у белорусской дочки Сбера, банка БПС-Сбербанк, есть существенные проблемы с ликвидностью. В ситуации Греф обвинил Национальный банк Беларуси.
В интервью телеканалу «Россия-24» Герман Греф отметил, что у «БПС-Сбербанка» возникла проблема с белорусскими рублями, как и у других банков Беларуси. Это стало причиной приостановки рулевого кредитования. С ликвидностью в других валютах у банка проблем нет, отметил Греф.
Герман Греф отметил, что считает виноватым в такой ситуации Национальный банк Беларуси, который не предоставляет рублевую ликвидность банкам. Проблема сохранится, по мнению Грефа, пока Нацбанк не стабилизируется ситуацию и не сможет снова выдавать банкам ликвидность в необходимом объеме.
Отметим, что Нацбанк приостановил постоянно доступные операции по поддержке и изъятию ликвидности на ежедневной основе, сохранив предоставление средств сроком на семь дней на аукционах,
Напомним, что «БПС-Сбербанк» с 28 августа временно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава российского «Сбербанка» заявил, что у белорусской дочки Сбера, банка БПС-Сбербанк, есть существенные проблемы с ликвидностью. В ситуации Греф обвинил...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)