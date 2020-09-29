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Герман Греф: у БПС-Сбербанка есть проблемы с наличными деньгами

29.09.2020 12:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава российского «Сбербанка» заявил, что у белорусской дочки Сбера, банка БПС-Сбербанк, есть существенные проблемы с ликвидностью. В ситуации Греф обвинил Национальный банк Беларуси.

В интервью телеканалу «Россия-24» Герман Греф отметил, что у «БПС-Сбербанка» возникла проблема с белорусскими рублями, как и у других банков Беларуси. Это стало причиной приостановки рулевого кредитования. С ликвидностью в других валютах у банка проблем нет, отметил Греф.

Герман Греф отметил, что считает виноватым в такой ситуации Национальный банк Беларуси, который не предоставляет рублевую ликвидность банкам. Проблема сохранится, по мнению Грефа, пока Нацбанк не стабилизируется ситуацию и не сможет снова выдавать банкам ликвидность в необходимом объеме.

Отметим, что Нацбанк приостановил постоянно доступные операции по поддержке и изъятию ликвидности на ежедневной основе, сохранив предоставление средств сроком на семь дней на аукционах, пишет select.by.

Напомним, что «БПС-Сбербанк» с 28 августа временно приостановил прием кредитных заявок от физических лиц. В банке сообщили, что это связано с повышенным спросом на заемные средства, а также опережающими темпами их предоставления. Изменения не касаются ранее заключенных договоров и заявок на кредитование, поданных до 28 августа. Также поступили еще шесть крупных белорусских банков.

 

 
 
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Глава российского «Сбербанка» заявил, что у белорусской дочки Сбера, банка БПС-Сбербанк, есть существенные проблемы с ликвидностью. В ситуации Греф обвинил...
 
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