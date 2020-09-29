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Беларусь вернулась к обсуждению дорожных карт с Россией

29.09.2020 13:13 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Поствыборный виток интеграции Беларуси и России выходит на новый уровень: страны вернулись с обсуждению дорожных карт. Впрочем, про ту самую 31-ую дорожную карту, которая ставит на кон независимость страны, ничего пока не сообщается.

Как напомнил посол Беларуси в России Владимир Семашко во время VII Форума регионов Беларуси, ранее было согласовано 28,5 из 30 дорожных карт. Семашко рассказал, что на прошлой неделе в Москве с визитом находился первый вице-премьер Николай Снопков, он обсуждал алгоритм дальнейшей работы по интеграции. Посол Беларуси в России отметил, что «нужно актуализировать» дорожные карты.

«Обсуждали алгоритм. Не знаю, как будут называться (дорожные карты. — Прим.), но их надо актуализировать по времени. Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано. Там какие сроки были? Мы должны были ввести определенные нормы, межправсоглашения с 1 января 2020 года, а сегодня уже, слава богу, октябрь наступает. Все сдвинется по времени несколько», - цитирует Семашко БЕЛТА.

Про 31 дорожную карту, которая предполагала создание наднациональных органов, а значит - фактическую утрату суверенитета Беларуси, Владимир Семашко ничего не сказал.

Отметим, что именно эта дорожная карта предполагала создание целого ряда наднациональных институтов, что привело бы к потере фактической независимости Беларуси. Сообщалось, что в документе было предложено создание 12 наднациональных органов: единого эмиссионного центра, подразумевающего введение единой валюты; счетной палаты; суда Союзного государства; единого таможенного органа; единого органа по учету собственности Союзного государства; единого налогового и антимонопольного органов; единых регуляторов по следующим направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии. Белорусские власти отказались подписывать эту карту, что привело к некоторому охлаждению отношений между странами. Однако политическое фиаско белорусских властей после выборов 9 августа быстро вернуло Беларусь в привычные кредитные объятья России, хотя еще летом интеграция откровенно буксовала

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Поствыборный виток интеграции Беларуси и России выходит на новый уровень: страны вернулись с обсуждению дорожных карт. Впрочем, про ту самую 31-ую дорожную карту,...
 
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