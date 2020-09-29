Беларусь вернулась к обсуждению дорожных карт с Россией

Поствыборный виток интеграции Беларуси и России выходит на новый уровень: страны вернулись с обсуждению дорожных карт. Впрочем, про ту самую 31-ую дорожную карту, которая ставит на кон независимость страны, ничего пока не сообщается.

Как напомнил посол Беларуси в России Владимир Семашко во время VII Форума регионов Беларуси, ранее было согласовано 28,5 из 30 дорожных карт. Семашко рассказал, что на прошлой неделе в Москве с визитом находился первый вице-премьер Николай Снопков, он обсуждал алгоритм дальнейшей работы по интеграции. Посол Беларуси в России отметил, что «нужно актуализировать» дорожные карты.

«Обсуждали алгоритм. Не знаю, как будут называться (дорожные карты. — Прим.), но их надо актуализировать по времени. Было 30 карт, 28 с половиной из них согласовано. Были какие-то моменты по цене на газ и компенсации налогового маневра по нефти. Эти карты требуют более детального обсуждения, остальное все согласовано. Там какие сроки были? Мы должны были ввести определенные нормы, межправсоглашения с 1 января 2020 года, а сегодня уже, слава богу, октябрь наступает. Все сдвинется по времени несколько», - цитирует Семашко БЕЛТА .

Про 31 дорожную карту, которая предполагала создание наднациональных органов, а значит - фактическую утрату суверенитета Беларуси, Владимир Семашко ничего не сказал.