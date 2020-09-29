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Свежие курсы валют: доллар и евро снова подорожали во вторник
29.09.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен - Sputnik. Доллар и евро снова подросли по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник, сообщает Sputnik.
Второй день подряд белорусский рубль ослабевает к доллару и евро и понемногу укрепляет свои позиции по отношению к российскому рублю.
По итогам торгов 29 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:
1 доллар - 2,6405 рубля,
1 евро - 3,0838 рубля,
100 российских рублей - 3,3148 белорусского рубля.
Соответственно, со вчерашнего дня курс доллара увеличился на 0,54% или 0,0141 рубля, курс евро вырос на 0,88% или 0,0269 рубля. В это же время российская валюта потеряла по итогам торгов в вторник 0,65% или 0,0217 белорусского рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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Второй день подряд на текущей неделе белорусский рубль немного укрепляется только по отношению к российскому рублю.
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