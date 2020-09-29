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Посол Семашко: Беларусь и Россия возобновили диалог по дорожным картам

29.09.2020 14:39 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 сентября. Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным дорожным картам. Об этом сообщил журналистам белорусский посол в РФ Владимир Семашко в кулуарах Форума регионов Беларуси и России 29 сентября в Минске, передает РИА Новости.

На вопрос, возобновили ли Беларусь и Россия обсуждение вопросов углубленной интеграции, он ответил: "Можно так сказать".

Семашко также сообщил, что недавно первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков посетил Москву, где обсуждал принципы работы дорожных карт с вице-премьером России по вопросам евразийской интеграции Алексеем Оверчуком.

Напомним, в 2019 году российское руководство выступило с инициативой углубления экономической интеграции с Беларусью. Ведомства двух стран подготовили 30 дорожных карт о развитии взаимодействия по разным направлениям. Дорожные карты были парафированы 6 сентября 2019 года премьер-министрами двух стран, однако их не опубликовали.

В феврале 2020 года Александр Лукашенко, общаясь с коллективом Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, заявил, что работа над дорожными картами интеграции будет продолжена. "Мы будем и дальше работать по интеграции. В этом нет ничего плохого", — сказал он. По словам Лукашенко, создание наднациональных органов и других объединений, что было предусмотрено последней (31-й) дорожной картой, стороны договорились не обсуждать. "Чисто экономические вопросы по интеграции", — заверил он.

Весной этого года на фоне пандемии и сложной эпидемиологической ситуации переговоры между Беларусью и России по дорожным картам были приостановлены.


Дмитрий Заяц, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 сентября. Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным дорожным картам. Об этом сообщил журналистам белорусский посол в РФ Владимир Семашко в...
 
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