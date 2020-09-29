Премьер Беларуси: региональное сотрудничество с РФ – мотор экономики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 сен - Sputnik. По итогам работы Форума регионов подписано более 70 соглашений о сотрудничестве и контрактов, сказал премьер Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, в проекте итогового документа Форума регионов отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции, так называемой постправде .

"Особое внимание акцентировано на информационной безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", - уточнил он.

Роман Головченко отметил, что "развивая прямые контакты регионов мы получаем весомый экономический эффект, укрепляем партнерские отношения, создаем условия для решения задач в торгово-экономической гуманитарной и других областях".

При этом премьер обратил внимание, что в рамках седьмого форума традиционно состоялись интенсивные деловые переговоры, итогом этой работы стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму превышающую 700 млн долларов.

"Это будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечит реализацию программ и договоров в социально-гуманитарной сфере. Очевидно, что наши государства имеют огромный потенциал для дальнейшего развития двусторонних связей", – считает глава правительства.

По его мнению, сегодня президентами Беларуси и России делается особый акцент на развитие регионального сотрудничества как главного мотора экономики.

"В этой связи роль форума усиливается, безусловно, он становится не только действенным инструментом поиска новых направлений и форм межрегионального взаимодействия, но и площадкой для выработки конкретных решений", – подчеркнул Роман Головченко.