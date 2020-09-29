|
Премьер Беларуси: региональное сотрудничество с РФ – мотор экономики
29.09.2020 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 сен - Sputnik. По итогам работы Форума регионов подписано более 70 соглашений о сотрудничестве и контрактов, сказал премьер Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Валерий Мельников
По его словам, в проекте итогового документа Форума регионов отражены намерения двух стран противодействовать попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, попыткам манипуляции, так называемой
"Особое внимание акцентировано на информационной безопасности, а также необходимости патриотического воспитания молодого поколения", - уточнил он.
Роман Головченко отметил, что "развивая прямые контакты регионов мы получаем весомый экономический эффект, укрепляем партнерские отношения, создаем условия для решения задач в торгово-экономической гуманитарной и других областях".
При этом премьер обратил внимание, что в рамках седьмого форума традиционно состоялись интенсивные деловые переговоры, итогом этой работы стало подписание порядка 70 соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов на сумму превышающую 700 млн долларов.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Это будет способствовать углублению сотрудничества между нашими странами, а также обеспечит реализацию программ и договоров в социально-гуманитарной сфере. Очевидно, что наши государства имеют огромный потенциал для дальнейшего развития двусторонних связей", – считает глава правительства.
По его мнению, сегодня президентами Беларуси и России делается особый акцент на развитие регионального сотрудничества как главного мотора экономики.
"В этой связи роль форума усиливается, безусловно, он становится не только действенным инструментом поиска новых направлений и форм межрегионального взаимодействия, но и площадкой для выработки конкретных решений", – подчеркнул Роман Головченко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате работы седьмого белорусско-российского регионального форума подписано контрактов на сумму, превышающую 700 миллионов долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)