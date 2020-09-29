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Глава СВР: В Беларуси готовится провокация, в ходе которой должны арестовать или убить католического священника

29.09.2020 16:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил об участии инструкторов ЦРУ и Пентагона в подготовке протестов в Беларуси, текст его заявления распространило пресс-бюро СВР, пишет ТАСС.


Сергей Нарышкин. Фото: пресс-бюро СВР России

«Борцы за обновленную Беларусь» проходят подготовку в Польше, Грузии, в Украине и в странах Балтии при участии инструкторов из ЦРУ и Пентагона, аффилированных с Госдепартаментом американских НПО", — заявил глава СВР.

По его словам, США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в стране.

«США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси. В работе с белорусской оппозицией американцы смещают фокус внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Госдепартамент развернул работу по подключению к протестным выступлениям экстремистских элементов», — говорится в заявлении Нарышкина.

США вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь втянуть католические общины в антиправительственные акции, считает глава СВР.

«По имеющимся данным, США также бесцеремонно вмешиваются в религиозную ситуацию в Беларуси, стремясь столкнуть представителей православной и католической ветвей христианства. Пытаясь втянуть пока проявляющий сдержанность Ватикан в белорусские события, американцы ведут работу по более активному подключению католических священников к участию в антиправительственных выступлениях», — подчеркнул глава СВР.

Он отметил, что до клира Римско-католической церкви доводятся призывы открыто выступить с критикой белорусских властей и использовать религиозные мероприятия, в том числе проповеди, молебны, крестные ходы, для ведения оппозиционной политической пропаганды среди верующих.

Резонансная провокация

По словам Нарышкина, СВР располагает данными о подготовке резонансной провокации в Беларуси.

«По имеющимся данным, среди укрывающихся сейчас за рубежом экстремистски настроенных противников нынешних властей Беларуси вынашивается план резонансной провокации, в ходе которой был бы арестован или даже ранен или убит один из авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви», — отметил Нарышкин.

«Это расчет на то, что это позволит существенно повысить антиправительственные настроения среди католиков и подстегнуть их к более активному участию в уличных протестах», — заявил он.

 
 
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По его мнению, США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в стране.
 
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