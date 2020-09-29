Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от $80 до $380 в месяц

Вот, что гласит объявление на сайте: «Уютная, чистая, теплая, комфортная квартира с лоджией студийного типа. В квартире имеется все для комфортного проживания и отдыха (2+2): кондиционер, кабельное ТV, безлимитный Wi-Fi, индукционная плита, микроволновка, духовка, холодильник, электрочайник, посудомойка, стиральная машина, теплый пол, бойлер, кофеварка, посуда. Рядом: супермаркет «Евроопт», Аллея Фонарей, пешеходная улица Советская с множеством кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров».

Витебск

Стоимость аренды – 81 доллар.