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Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от $80 до $380 в месяц
29.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Осень в разгаре, а значит цены на аренду квартир достигли своего максимума». Это фразой мы бы начали наш материал еще пару-тройку лет назад. Но что происходит со стоимостью аренды в 2020-м? В году необычном во всех отношениях. Мы внимательно изучили базу нашего портала и узнали, сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В каждом городе мы выбрали по два варианта: самый недорогой и самый симпатичный (по мнению автора). Результаты – перед вами.
Брест
Стоимость аренды – 125 долларов.
За эту сумму в Бресте можно снять
Автор объявления сообщает, что «в квартире зарегистрирован 1 человек. Размер коммунальных услуг в отопительный (зимний) период составляет 35 рублей, в летний период – 20 рублей».
Стоимость аренды – 400 долларов.
В качестве варианта «переезжаю прямо сейчас» я выбрала
Вот, что гласит объявление на сайте: «Уютная, чистая, теплая, комфортная квартира с лоджией студийного типа. В квартире имеется все для комфортного проживания и отдыха (2+2): кондиционер, кабельное ТV, безлимитный Wi-Fi, индукционная плита, микроволновка, духовка, холодильник, электрочайник, посудомойка, стиральная машина, теплый пол, бойлер, кофеварка, посуда. Рядом: супермаркет «Евроопт», Аллея Фонарей, пешеходная улица Советская с множеством кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров».
Витебск
Стоимость аренды – 81 доллар.
В городе, улицы которого помнят Марка Шагала, снять квартиру можно, имея на руках всего 210 рублей. За эту сумму, к примеру, сдается
Автор пишет, что жилье сдается с холодильником, посудой, мелкой бытовой техникой и даже стиральной машиной. Кроме того, «в квартире есть домофон, металлическая дверь, лифт, стеклопакеты, парковка, окна во двор, детская площадка, рядом супермаркет, гипермаркет, рынок и зеленая зона».
Стоимость аренды – 250 долларов.
Если вы готовы заплатить за жилье чуть больше, то вот вам
Хозяева уточняют, что новые жильцы получат «холодильник, свч-печь, стиральную машину, интернет, встроенные шкафы, стеклопакеты, парковку и детскую площадку».
Гомель
Стоимость аренды – 80 долларов.
В городе над Сожем за эту приятную сумму можно снять вполне приличную
Автор объявления рассказывает, что в квартире «сделан отличный ремонт, есть холодильник, посуда, свч-печь, стиральная машина, телевизор, высокоскоростной интернет, домофон, лифт, хороший вид из окна и магазин неподалеку».
Стоимость аренды – 250 долларов.
В том же Гомеле прямо сейчас сдается однокомнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Представленные фотографии намекают нам, что хозяин квартиры, как говорится, «проявил фантазию» и оторвался во время ремонта по полной. Здесь и эротическая роспись на стенах, и инсталляции из деревянных панелей, и ломаные потолки, и даже зебра на кухне. Стоит отметить, что в квартире есть вся необходимая в хозяйстве техника (к слову, импортная) – холодильник, варочная панель, духовой шкаф, стиральная машина, телевизор, кондиционер, чайник, и пылесос.
Временные жильцы, наверняка, оценят и удачное расположение квартиры – центр города, городской парк, набережная, центральный рынок.
В объявлении сообщается, что рядом находятся такие объекты инфраструктуры, как «школа, садик, аптека, ресторан, ночной клуб и продуктовый магазин на первом этаже».
Гродно
Стоимость аренды – 120 долларов.
Съемные квартиры в Гродно никогда не были дешевыми – среди самых недорогих вариантов нам удалось найти
Сообщается, что «однокомнатная квартира чешской планировки с мебелью будет сдаваться с 1 октября на длительный срок по договору. В квартире имеется холодильник, стиральная машина, свч-печь, диван, кровать, шкафы. Квартира расположена в тихом, уютном месте, рядом магазины, мини-рынок, баня, тропа здоровья».
Среди дополнительных условий – предоплата за месяц + залог при заселении в таком же размере. Уточняется, что залог возвращается при выселении при условии сохранности имущества.
К слову, так как на одном из фото можно поиграть в игру «найди кота», хозяева, возможно, не против домашних животных.
Стоимость аренды – 380 долларов.
В качестве альтернативного, более дорогого варианта, мы выбрали эту
Как пишет автор объявления, данная «VIP квартира по улице Ожешко предназначена для хороших людей. В ней есть все необходимое для жизни – холодильник, посуда, свч-печь, мелкая бытовая техника, стиральная машина, душевая кабина, телевизор, интернет. Рядом – гипермаркет, парк, магазины, польское консульство».
Могилев
Стоимость аренды – 110 долларов.
Если вы нуждаетесь в недорогом жилье в Могилеве, то обратите внимание на эту
Среди дополнительных условий – предоплата за 2 месяца.
Стоимость аренды – 220 долларов в месяц.
Эта
Еще одно достоинство квартиры – ее чудесное расположение. Совсем рядом с арендным жильем находятся музеи, театр, парк, пешеходная улица, рестораны и магазины.
В описании указано, что квартира находится на 1-м этаже пятиэтажной «сталинки» 1959 года постройки.
Фото: база Realt.by
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«Осень в разгаре, а значит цены на аренду квартир достигли своего максимума». Это фразой мы бы начали наш материал еще пару-тройку лет назад. Но что происходит со...
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