ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от $80 до $380 в месяц

29.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

«Осень в разгаре, а значит цены на аренду квартир достигли своего максимума». Это фразой мы бы начали наш материал еще пару-тройку лет назад. Но что происходит со стоимостью аренды в 2020-м? В году необычном во всех отношениях. Мы внимательно изучили базу нашего портала и узнали, сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве. В каждом городе мы выбрали по два варианта: самый недорогой и самый симпатичный (по мнению автора). Результаты – перед вами.

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Брест

Стоимость аренды – 125 долларов.

За эту сумму в Бресте можно снять однокомнатную квартиру по улице писателя Смирнова. Судя по фотографиям, в квартире есть вся необходимая для проживания мебель. Несмотря на интерьер в духе ранних 80-х, в помещении есть не только зеленый дисковый телефон и дедушка плоского телевизора, но и интернет.

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Автор объявления сообщает, что «в квартире зарегистрирован 1 человек. Размер коммунальных услуг в отопительный (зимний) период составляет 35 рублей, в летний период – 20 рублей».

Стоимость аренды – 400 долларов.

В качестве варианта «переезжаю прямо сейчас» я выбрала студию в новом доме в центре Бреста. Судя по уютному интерьеру и милым мелочам на фотографиях, ранее эти апартаменты сдавались в посуточную аренду. Видимо, из-за отсутствия туристов, хозяева решили попробовать себя в «долгосрочке».

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Вот, что гласит объявление на сайте: «Уютная, чистая, теплая, комфортная квартира с лоджией студийного типа. В квартире имеется все для комфортного проживания и отдыха (2+2): кондиционер, кабельное ТV, безлимитный Wi-Fi, индукционная плита, микроволновка, духовка, холодильник, электрочайник, посудомойка, стиральная машина, теплый пол, бойлер, кофеварка, посуда. Рядом: супермаркет «Евроопт», Аллея Фонарей, пешеходная улица Советская с множеством кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров».

Витебск

Стоимость аренды – 81 доллар.

В городе, улицы которого помнят Марка Шагала, снять квартиру можно, имея на руках всего 210 рублей. За эту сумму, к примеру, сдается «однушка» на улице Воинов-Интернационалистов. Площадь квартиры – 28 «квадратов», она находится на четвертом этаже так называемой «малосемейки».

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Автор пишет, что жилье сдается с холодильником, посудой, мелкой бытовой техникой и даже стиральной машиной. Кроме того, «в квартире есть домофон, металлическая дверь, лифт, стеклопакеты, парковка, окна во двор, детская площадка, рядом супермаркет, гипермаркет, рынок и зеленая зона».

Стоимость аренды – 250 долларов.

Если вы готовы заплатить за жилье чуть больше, то вот вам уютная квартира в новом доме по улице Правды (микрорайон Клины). В этой вместительной «однушке» площадью 48 квадратных метров, кажется, есть все, что необходимо для комфортной жизни: новый ремонт, мебель, бытовая техника, телевизор, балкон и гардероб.

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Хозяева уточняют, что новые жильцы получат «холодильник, свч-печь, стиральную машину, интернет, встроенные шкафы, стеклопакеты, парковку и детскую площадку».

Гомель

Стоимость аренды – 80 долларов.

В городе над Сожем за эту приятную сумму можно снять вполне приличную однокомнатную квартиру по улице Тельмана (район набережной). Единственный нюанс – квартира сдается только представительнице прекрасного пола. Жилье расположено на 9 этаже 10-этажного дома и имеет площадь в 38 «квадратов».

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Автор объявления рассказывает, что в квартире «сделан отличный ремонт, есть холодильник, посуда, свч-печь, стиральная машина, телевизор, высокоскоростной интернет, домофон, лифт, хороший вид из окна и магазин неподалеку».

Стоимость аренды – 250 долларов.

В том же Гомеле прямо сейчас сдается однокомнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Представленные фотографии намекают нам, что хозяин квартиры, как говорится, «проявил фантазию» и оторвался во время ремонта по полной. Здесь и эротическая роспись на стенах, и инсталляции из деревянных панелей, и ломаные потолки, и даже зебра на кухне. Стоит отметить, что в квартире есть вся необходимая в хозяйстве техника (к слову, импортная) – холодильник, варочная панель, духовой шкаф, стиральная машина, телевизор, кондиционер, чайник, и пылесос.

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Временные жильцы, наверняка, оценят и удачное расположение квартиры – центр города, городской парк, набережная, центральный рынок.

В объявлении сообщается, что рядом находятся такие объекты инфраструктуры, как «школа, садик, аптека, ресторан, ночной клуб и продуктовый магазин на первом этаже».

Гродно

Стоимость аренды – 120 долларов.

Съемные квартиры в Гродно никогда не были дешевыми – среди самых недорогих вариантов нам удалось найти однокомнатную квартиру на улице Болдина.

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Сообщается, что «однокомнатная квартира чешской планировки с мебелью будет сдаваться с 1 октября на длительный срок по договору. В квартире имеется холодильник, стиральная машина, свч-печь, диван, кровать, шкафы. Квартира расположена в тихом, уютном месте, рядом магазины, мини-рынок, баня, тропа здоровья».

Среди дополнительных условий – предоплата за месяц + залог при заселении в таком же размере. Уточняется, что залог возвращается при выселении при условии сохранности имущества.

К слову, так как на одном из фото можно поиграть в игру «найди кота», хозяева, возможно, не против домашних животных.

Стоимость аренды – 380 долларов.

В качестве альтернативного, более дорогого варианта, мы выбрали эту белоснежную квартиру с шикарной кроватью в центре города.

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Как пишет автор объявления, данная «VIP квартира по улице Ожешко предназначена для хороших людей. В ней есть все необходимое для жизни – холодильник, посуда, свч-печь, мелкая бытовая техника, стиральная машина, душевая кабина, телевизор, интернет. Рядом – гипермаркет, парк, магазины, польское консульство».

Могилев

Стоимость аренды – 110 долларов.

Если вы нуждаетесь в недорогом жилье в Могилеве, то обратите внимание на эту однокомнатную квартиру по улице Орловского. Скромный интерьер компенсируется невысокой ценой, а также наличием всей бытовой техники: тут есть холодильник, посуда, свч-печь, стиральная машина, телевизор и интернет. Кроме того, в квартире сразу 2 балкона – на одном можно хранить велосипед, а на другом – пить кофе с видом на окрестности (квартира расположена на 9-м этаже).

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Среди дополнительных условий – предоплата за 2 месяца.

Стоимость аренды – 220 долларов в месяц.

Эта однокомнатная квартира на площади Славы как будто сошла со страниц каталога популярного шведского бренда Икея. Здесь все – стильно, лаконично и функционально. Как уточняет автор текста объявления, ремонт в помещении был сделан в 2016 году с использованием высококачественных материалов.

Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц
Ковер или Икея? Какие квартиры можно арендовать в областных центрах от до 0 в месяц

Еще одно достоинство квартиры – ее чудесное расположение. Совсем рядом с арендным жильем находятся музеи, театр, парк, пешеходная улица, рестораны и магазины.

В описании указано, что квартира находится на 1-м этаже пятиэтажной «сталинки» 1959 года постройки.

Фото: база Realt.by

Читайте также:

Самое выгодное соотношение стоимости найма жилья к зарплате – в Гродно, Минск стал антилидером. Как обстоят дела на рынке аренды этой осенью

«Однушки» в Минске до $40 тысяч. Подборка вариантов в разных частях города

От 232 рублей в месяц. В Бресте обновили список свободных арендных квартир

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Осень в разгаре, а значит цены на аренду квартир достигли своего максимума». Это фразой мы бы начали наш материал еще пару-тройку лет назад. Но что происходит со...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Макрон поддержал белорусских женщин, выходящих на протесты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

28.09.2020
Mir24.TV Belarus
29.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика