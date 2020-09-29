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Великобритания и Канада ввели санкции против Александра и Виктора Лукашенко и силовиков
29.09.2020 17:31 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Великобритания и Канада 29 сентября объявили о введении санкций против Александра Лукашенко и еще семи высокопоставленных белорусских чиновников. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Великобритании.
В санкционном списке Александр Лукашенко, его старший сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергеенко, министр внутренних дел Юрий Караев и его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Казалбек Атабеков, а также глава минского ОМОН Дмитрий Балаба.
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Соответствующее заявление размещено на сайте МИД Великобритании.
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