Подано ходатайство об изменении меры пресечения Знаку с заключения под стражу на личное поручительство

Источник материала: Tut.by

Защитой Максима Знака в Следственный комитет подано ходатайство об изменении меры пресечения с заключения под стражу на личное поручительство, сообщили адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко.



Дмитрий Лаевский. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Исходя из процессуального законодательства, заключение под стражу имеет целью избежать препятствования расследованию или уклонения от явки со стороны обвиняемого. Но подобных действий Максимом не совершалось. Напротив, все его публичные выступления размещены в интернете и, вероятно, зафиксированы, то есть повлиять на их содержание невозможно, поэтому препятствование расследованию само по себе исключено, — считает сторона защиты.

Что касается уклонения от явки, то, как отмечают адвокаты, Максим Знак своим поведением демонстрировал обратное — в августе явился в СК на допрос в качестве свидетеля даже без повестки, просто по телефонному звонку, при этом последние месяцы он все время находился в Минске и никуда не уезжал, в момент задержания был в офисе, занимался обычными делами.

— То есть с его стороны поводов для заключения под стражу в принципе не допускалось, — отмечают Лаевский и Пыльченко.

За минувшие две недели, как рассказали адвокаты, множество заслуживающих доверия людей письменно обратились с ходатайством в СК или передали такое ходатайство защите — о том, что готовы лично поручиться за Максима Знака для изменения меры пресечения.

— Адвокаты, бизнесмены, деятели спорта, представители других профессий — очевидно, невозможно даже предположить, что человек, за которого готовы поручиться такие люди, мог бы их подвести. Максим никогда не подведет этих людей и их уважение. Поэтому изменение меры пресечения на личное поручительство имеет основания, — считают адвокаты Максима Знака.

Напомним, Максим Знак был задержан 9 сентября и находится в СИЗО № 1 Минска. 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.