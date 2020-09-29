Глава МИД Германии: Лукашенко отверг все предложения о диалоге и «делает ставку на насилие»

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко продолжает делать ставку на насилие, ЕС должен дать ответ на это, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС .



Хайко Маас. Фото: Reuters

— Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления [протестов]. Это также должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе, — заявил Маас на общеполитических дебатах.

Ранее, напомним, о необходимости наладить диалог внутри страны говорили многие европейские лидеры, в том числе и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он заявил , что сам готов поехать в Минск, если это может способствовать прогрессу, но «до настоящего времени Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне».