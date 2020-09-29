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Глава МИД Германии: Лукашенко отверг все предложения о диалоге и «делает ставку на насилие»
29.09.2020 19:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко продолжает делать ставку на насилие, ЕС должен дать ответ на это, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом
— Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и подавления [протестов]. Это также должно иметь последствия, если мы серьезно относимся к нашим ценностям и международным соглашениям. Мы обсуждаем это в Европейском союзе, — заявил Маас на общеполитических дебатах.
Ранее, напомним, о необходимости наладить диалог внутри страны говорили многие европейские лидеры, в том числе и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он
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- Мы неоднократно призывали Лукашенко поддержать национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Однако он отверг все предложения и продолжает идти по пути насилия и...
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