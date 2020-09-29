«Это повлияет на продажи в Украину». Беларусь собирается возобновить поставки топлива в Россию

Источник материала: Tut.by

Спецэкспортер белорусских нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК) рассчитывает на возобновление с 1 октября экспорта топлива в Россию. Об этом enkorr сообщил заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Белоруснефти», председатель наблюдательного совета «БНК» Сергей Каморников.





— 1 октября заканчивается срок ограничений поставок белорусского топлива в Россию. Переработка там серьезно снизилась, рынок дает отличные цены, притом и на бензин, и на дизтопливо, — сказал Каморников. Он думает, что увеличение спроса со стороны России «может оказать влияние и на объемы, и на цены белорусского топлива в Украине».

Беларусь является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на украинский рынок. За 8 месяцев 2020 года в Украину было поставлено 538 тыс. тонн бензинов (+14,2% к аналогичному периоду 2019 года) и 1,27 млн тонн дизтоплива (минус 18,4%). Это 36,7% и 27% соответственно в балансе украинского рынка бензина и дизтоплива.

90% белорусских нефтепродуктов поступает в Украину по долгосрочным контрактам, действующим до конца текущего года. На данный момент «Белорусская нефтяная компания» уже начала процесс контрактования объемов на 2021 год.

В конце мая 2020 года на фоне резкого падения спроса на топливо российские власти временно приостановили импорт в Россию нефтепродуктов. Запрет действует до 1 октября. За апрель-май Беларусь успела продать в Россию 185,3 тыс. тонн топлива на 63,3 млн долларов.

Снятие запрета на импорт топлива в Россию с 1 октября не окажет сильного влияния на цены на бензин из-за небольшого объема поставок, считает заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Андрей Цариковский. По его словам, в настоящее время лаг между оптовыми и розничными ценами является уже достаточно рабочим. сообщает ТАСС .

— Представить ту ситуацию, которая была в начале этого года, я думаю, могли очень мало [людей] - это уже было то, что называется «Идеальный шторм». Мы имели сразу двух черных лебедей, и по предложению (когда резко выросло предложение за счет сделки ОПЕК), и резкое падение спроса из-за COVID. Тогда любой малейший фактор влиял на то, что происходит. Сейчас ситуация достаточно уже стабильная, — сказал Цариковский.