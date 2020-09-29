ДФР обвинил литовскую компанию в неуплате 2,9 млн рублей налогов

Источник материала: Tut.by

Литовская компания недоплатила в бюджет Беларуси более 2,9 млн рублей налогов от реализации белорусским субъектам хозяйствования лома цветных металлов. Об этом сообщает Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По данным белорусских спецслужб, в Минске было постоянное место деятельности зарегистрированной в Литве иностранной компании, через которое она на протяжении 2019 года осуществляла свою предпринимательскую деятельность и, следовательно, должна была уплачивать налоги в белорусский бюджет, говорится в сообщении.

Всего в прошлом году от бизнеса в Беларуси литовская компания, название которой в сообщении не приводится, получила более 9,2 млн рублей выручки.

По расчетам ДФР, сумма неуплаченных в бюджет НДС и налога на прибыль превысила 2,9 млн рублей.

По данным фактам управление ДФР КГК по Гомельской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) УК.

С целью возмещения ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе на 2 автомобиля и 5 объектов недвижимости, сказано в сообщении.