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Госзастройщик выпустил в продажу новые квартиры возле ст.м «Грушевка». «Квадрат» жилья – от $ 1079, но есть нюанс
30.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Центрального района Минска предложил к долевому строительству новые квартиры и машиноместа в многоквартирных жилых домах № 1 и № 2 по генплану в квартале улиц Папанина, Щорса, Грушевской, 2-я очередь строительства. На продажу выставлено 4 квартиры и 132 машиноместа. Проектная декларация опубликована в газете «Минский курьер».
О комплексе
Жилой комплекс возводится недалеко от станции метро «Грушевка», в районе улиц Папанина, Щорса и Грушевская. Вторая очередь строительства включает в себя две многоэтажки, паркинг на 510 машиномест, трансформаторную подстанцию и блочно-модульную котельную. Генеральный подрядчик – ОАО «Стройтрест №35». Из нюансов – квартиры здесь продаются только с машиноместами. Окончание строительства - январь 2021 года.
Дом №1 по генплану 17-этажный и трехсекционный. Новостройка имеет Г-образную форму. Всего в многоэтажке 228 квартир, из них: 130 однокомнатных, 64 «двушки» и 34 «трешки». На первом уровне новостройки предусмотрено 6 офисов с отдельными входными группами и помещение товарищества собственников. Квартиры сдаются со свободной планировкой.
Дом №2 – четырехсекционный, 17-этажный, также имеет Г-образную форму. Здесь насчитывается 322 квартиры, из которых 187 — однокомнатных, 119 — двухкомнатных и 16 — трехкомнатных. Частично проектом предусмотрены квартиры с подготовкой под отделку и квартиры с полной отделкой. Планировка свободная. Помимо жилых помещений в доме предусмотрено помещение товарищества собственников.
Паркинг пятиуровневыйрассчитан на 510 машино-мест.
Цены
Согласно проектной декларации, в доме №1 в продажу поступилатолько 1 квартира. Это «трешка» площадью 93,32 кв.м на первом этаже новостройки. Цена «квадрата» – 2 834,60 руб.
В доме № 2 продается три квартиры: «однушка» площадью 29,76 квадратных метров на втором этаже дома и две «двушки» по 76,13 и 77,72 квадратных метров на первом этаже многоэтажки. Цена квадратного метра жилой площади однокомнатной квартиры – 3 250,63 руб., «двушек» – 2834,48 руб.
Квартиры продаются только с машиноместами, стоимость – 15 500,99 руб. ($5900)
К участию в долевом строительстве привлекаются граждане, не состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также юридические лица. Документы на заключение договоров будут приниматься с 5 октября 2020 года.
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Госзастройщик выпустил в продажу новые квартиры возле ст.м «Грушевка». «Квадрат» жилья – от $ 1079, но есть нюанс
УКС Центрального района Минска предложил к долевому строительству новые квартиры и машиноместа в многоквартирных жилых домах № 1 и № 2 по генплану в квартале...
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