Госзастройщик выпустил в продажу новые квартиры возле ст.м «Грушевка». «Квадрат» жилья – от $ 1079, но есть нюанс

Дом №1 по генплану 17-этажный и трехсекционный. Новостройка имеет Г-образную форму. Всего в многоэтажке 228 квартир, из них: 130 однокомнатных, 64 «двушки» и 34 «трешки». На первом уровне новостройки предусмотрено 6 офисов с отдельными входными группами и помещение товарищества собственников. Квартиры сдаются со свободной планировкой.

Дом №2 – четырехсекционный, 17-этажный, также имеет Г-образную форму. Здесь насчитывается 322 квартиры, из которых 187 — однокомнатных, 119 — двухкомнатных и 16 — трехкомнатных. Частично проектом предусмотрены квартиры с подготовкой под отделку и квартиры с полной отделкой. Планировка свободная. Помимо жилых помещений в доме предусмотрено помещение товарищества собственников.

Паркинг пятиуровневыйрассчитан на 510 машино-мест.