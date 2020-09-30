Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

3. Гипермаркет "Гулливер"

«Гулливер» - проект, который стартовал в 2005 году. Официально реализацией «Гулливера» занималась никому не известная компания «ТРЦ Гулливер», которая, в свою очередь, была учреждена двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». К 2012-му большие инвесторы растворились, в проект попытались - и вполне успешно - привлечь средства дольщиков. Одним из участников проекта также является компания "Арэса-Сервис". Объект уже не один раз пытались продать , но пока безрезультатно.

В 2012—2014 годах стройка продвигалась активно. А потом грянул очередной кризис. Собственно, с тех пор на площадке «Гулливера» нет движений - есть только бесконечные суды и попытка государства "пристроить" каркас здания с аукциона.