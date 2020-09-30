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Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

30.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В списке самых значимых коммерческих долгостроев Минска - четыре отеля, два торгово-развлекательных центра, три бизнесМиллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два-центра. За последние два года этот список мало изменился - из него ушли только два бизнес-центра ("Аякс" и "Футурис"). Realt.by посмотрел, как сейчас дела у остальных.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

1. Novotel, ул. Маяковского

2013 год дал свой урожай долгостроев. Один из объектов, который не могут закончить по сей день, расположен на улице Маяковского, между высотками ЖК «Червенский парк». Союз компаний «Лада ОМС — Инжениринг» и международного гостиничного оператора французской компании Accor оказался практически бесплодным. Novotel вырос каркасными столбами и остановился. Движений на объекте не заметили.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

2. Торговая галерея «Сеница»

О том, что около МКАД появится своя деревня гипермаркетов, заговорили в 2010 году. К работам приступили в 2013-м. По планам застройщика («БСБ-Банк»), недалеко от Курасовщины должен был появиться целый комплекс малоэтажных зданий, где могли разместиться бутики, магазины, кафе, детские игровые центры, «гиперы», аутлеты — в общем, все, что нужно для семейного шоппинга. «БСБ-Банк» вышел из проекта где-то в 2016-м. Деревня до сих пор строится, пусть и очень медленно.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

3. Гипермаркет "Гулливер"

«Гулливер» - проект, который стартовал в 2005 году. Официально реализацией «Гулливера» занималась никому не известная компания «ТРЦ Гулливер», которая, в свою очередь, была учреждена двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». К 2012-му большие инвесторы растворились, в проект попытались - и вполне успешно - привлечь средства дольщиков. Одним из участников проекта также является компания "Арэса-Сервис". Объект уже не один раз пытались продать, но пока безрезультатно.

В 2012—2014 годах стройка продвигалась активно. А потом грянул очередной кризис. Собственно, с тех пор на площадке «Гулливера» нет движений - есть только бесконечные суды и попытка государства "пристроить" каркас здания с аукциона.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

4. Гостиница Hyatt Regency

Роскошный пятизвездочный отель на Старовиленском тракте начали возводить в 2010-м (застройщик — ИООО «Сырьевые ресурсы»). Hyatt Regency - это 44,5 тыс. квадратных метров, гостиница на 243 номера, несколько ресторанов, кафе, шесть конференц-залов, спа-салон, собственный паркинг.

В 2016-м здание впервые выставили на торги. Потом было много торгов. Но мега-гостиница до сих пор - в числе долгостроев.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

5. Исчезающий бизнес-центр «Верхний город»

Еще в 80-е годы во дворах между улицами Интернациональной и Городской Вал город начал строить гостиницу. В  2001 году долгострой выкупило ООО «Сулона» (соучредитель - Сергей Демчук) и перепрофилировало в бизнес-центр "Верхний город". В 2005-м Демчук привлек к проекту инвесторов, фирмы, ИП. За три года дольщики перечисляют ООО «Сулона» почти 16,8 миллиона долларов (по курсу на момент оплаты). В объект Демчук вложил  треть, остальные «пустил в оборот», и восьмиэтажная пристройка к зданию по Интернациональной, 3, превращается в долгострой. Демчука в 2015 году приговорили к 8 годам лишения свободы за мошенничество. Землю город изъял, пристройку решил снести.

Собственно, на фото - результат сноса. Движение по объекту есть. Купивший землю с аукциона инвестор построит тут общественный центр общей площадью до 10 тысяч квадратных метров.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

6. «Не-Кемпински»

Первые сваи и колонны на проспекте Независимости, воле Цирка, появились еще в 2011 году. Минчан поставили перед фактом: к чемпионату мира по хоккею строят отель Kempinski на 200 номеров, апартаменты, спа-центр, рестораны, офисы. К 2014 году объемы здания и наружная отделка были практически завершены. Но выяснилось, что сеть Kempinski и не думает приходить в Минск, а у застройщика, дочки «Трайпла», нет средств доводить объект до завершения. В 2017 году долгострой выкупил российский «Сбербанк», сдать объект разрешили в 2020 году, на стройке было движение. Потом срок сдачи указом президента перенесли на 2022 год.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

7. "Газпром центр"

С автовокзалом «Московский» в 2014-м прощались всем Минском - здание снесли ради «Газпром центра». Инвестор обещал: будут не только офисы, торговый центр и паркинги, но и настоящая доминанта Минска — 182-метровый сияющий небоскреб, вокруг которого сосредоточится пятерка зданий высотой 12—15 этажей.

Строить начали в 2015-м, сдать хотели в конце 2018-го. Затем началась чехарда с поиском виновных в том, что проект на грунт не садится, и вариантов построить пусть не такое высотное, но многоэтажное здание. Как видим, "Газпром центр" до сих пор - на начальной стадии. Однако работы идут.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

8. "Магнит Минска"

В 2009-м компания «Кейсон» в лице белорусской дочки «Белпарс» обещала Мингорисполкому до 2013 года построить стеклянную "подкову" с кинотеатром на крыше. Тогда проект выглядел, как чудо, но с чудесами Минску не очень везет. За годы копания на стройке проект менялся, сильно упрощаясь, при этом сроки сдачи город терпеливо продлевал, из последних дедлайнов - 2021 год.

Можете самостоятельно по фото стройки оценить, насколько вероятно, что застройщик в него впишется.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

9. Апарт-отель на Немиге

Этот долгострой спрятался в центре города, а именно на улице Революционной, 24а. 

Работы по возведению пристройки к историческому зданию - апарт-отеля с пентхаусами - стартовали в 2013 году. Застройщик ООО «Текстур» планировал сдать шестиэтажный эксклюзивный объект в 2015-м. Как видим, не вышло. В 2017 году Мингорисполком изъял у застройщика объект.

Так апарт-отель выглядит сейчас. Аккуратно, но - пусто.

Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два

 
Теги: Минск
 
 
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В списке самых значимых коммерческих долгостроев Минска - четыре отеля, два торгово-развлекательных центра, три бизнес-центра. За последние два года этот список...
 
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