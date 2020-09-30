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Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
30.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В списке самых значимых коммерческих долгостроев Минска - четыре отеля, два торгово-развлекательных центра, три бизнес-центра. За последние два года этот список мало изменился - из него ушли только два бизнес-центра ("Аякс" и "Футурис"). Realt.by посмотрел, как сейчас дела у остальных.
1. Novotel, ул. Маяковского
2013 год дал свой урожай долгостроев. Один из объектов, который не могут закончить по сей день, расположен на улице Маяковского, между высотками ЖК «Червенский парк». Союз компаний «Лада ОМС — Инжениринг» и международного гостиничного оператора французской компании Accor оказался практически бесплодным. Novotel вырос каркасными столбами и остановился. Движений на объекте не заметили.
2. Торговая галерея «Сеница»
О том, что около МКАД появится своя деревня гипермаркетов, заговорили в 2010 году. К работам приступили в 2013-м. По планам застройщика («БСБ-Банк»), недалеко от Курасовщины должен был появиться целый комплекс малоэтажных зданий, где могли разместиться бутики, магазины, кафе, детские игровые центры, «гиперы», аутлеты — в общем, все, что нужно для семейного шоппинга. «БСБ-Банк» вышел из проекта где-то в 2016-м. Деревня до сих пор строится, пусть и очень медленно.
3. Гипермаркет "Гулливер"
«Гулливер» - проект, который стартовал в 2005 году. Официально реализацией «Гулливера» занималась никому не известная компания «ТРЦ Гулливер», которая, в свою очередь, была учреждена двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». К 2012-му большие инвесторы растворились, в проект попытались - и вполне успешно - привлечь средства дольщиков. Одним из участников проекта также является компания "Арэса-Сервис". Объект уже не один раз
В 2012—2014 годах стройка продвигалась активно. А потом грянул очередной кризис. Собственно, с тех пор на площадке «Гулливера» нет движений - есть только бесконечные суды и попытка государства "пристроить" каркас здания с аукциона.
4. Гостиница Hyatt Regency
Роскошный пятизвездочный отель на Старовиленском тракте начали возводить в 2010-м (застройщик — ИООО «Сырьевые ресурсы»). Hyatt Regency - это 44,5 тыс. квадратных метров, гостиница на 243 номера, несколько ресторанов, кафе, шесть конференц-залов, спа-салон, собственный паркинг.
В 2016-м здание впервые выставили на торги. Потом было много торгов. Но мега-гостиница до сих пор - в числе долгостроев.
5. Исчезающий бизнес-центр «Верхний город»
Еще в 80-е годы во дворах между улицами Интернациональной и Городской Вал город начал строить гостиницу. В 2001 году долгострой выкупило ООО «Сулона» (соучредитель - Сергей Демчук) и перепрофилировало в бизнес-центр "Верхний город". В 2005-м Демчук привлек к проекту инвесторов, фирмы, ИП. За три года дольщики перечисляют ООО «Сулона» почти 16,8 миллиона долларов (по курсу на момент оплаты). В объект Демчук вложил треть, остальные «пустил в оборот», и восьмиэтажная пристройка к зданию по Интернациональной, 3, превращается в долгострой. Демчука в 2015 году приговорили к 8 годам лишения свободы за мошенничество. Землю город изъял, пристройку решил снести.
Собственно, на фото - результат сноса. Движение по объекту есть. Купивший землю с аукциона инвестор
6. «Не-Кемпински»
Первые сваи и колонны на проспекте Независимости, воле Цирка, появились еще в 2011 году. Минчан поставили перед фактом: к чемпионату мира по хоккею строят отель Kempinski на 200 номеров, апартаменты, спа-центр, рестораны, офисы. К 2014 году объемы здания и наружная отделка были практически завершены. Но выяснилось, что сеть Kempinski и не думает приходить в Минск, а у застройщика, дочки «Трайпла», нет средств доводить объект до завершения. В 2017 году долгострой выкупил российский «Сбербанк», сдать объект разрешили в 2020 году, на стройке было движение. Потом срок сдачи указом президента перенесли на 2022 год.
7. "Газпром центр"
С автовокзалом «Московский» в 2014-м прощались всем Минском - здание снесли ради «Газпром центра». Инвестор обещал: будут не только офисы, торговый центр и паркинги, но и настоящая доминанта Минска — 182-метровый сияющий небоскреб, вокруг которого сосредоточится пятерка зданий высотой 12—15 этажей.
Строить начали в 2015-м, сдать хотели в конце 2018-го. Затем началась чехарда с поиском виновных в том, что проект на грунт не садится, и вариантов построить пусть не такое высотное, но многоэтажное здание. Как видим, "Газпром центр" до сих пор - на начальной стадии. Однако
8. "Магнит Минска"
В 2009-м компания «Кейсон» в лице белорусской дочки «Белпарс» обещала Мингорисполкому до 2013 года построить стеклянную "подкову" с кинотеатром на крыше. Тогда проект выглядел, как чудо, но с чудесами Минску не очень везет. За годы копания на стройке проект менялся, сильно упрощаясь, при этом сроки сдачи город терпеливо продлевал, из последних дедлайнов - 2021 год.
Можете самостоятельно по фото стройки оценить, насколько вероятно, что застройщик в него впишется.
9. Апарт-отель на Немиге
Этот долгострой спрятался в центре города, а именно на улице Революционной, 24а.
Работы по возведению пристройки к историческому зданию - апарт-отеля с пентхаусами - стартовали в 2013 году. Застройщик ООО «Текстур» планировал сдать шестиэтажный эксклюзивный объект в 2015-м. Как видим, не вышло. В 2017 году Мингорисполком изъял у застройщика объект.
Так апарт-отель выглядит сейчас. Аккуратно, но - пусто.
Фото: Павел Садовский.
Видео: Михаил Умпирович-Демченко.
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Миллионы долларов превратились в бетон. Подборка крупных коммерческих долгостроев Минска: из почти десятка движутся только два
В списке самых значимых коммерческих долгостроев Минска - четыре отеля, два торгово-развлекательных центра, три бизнес-центра. За последние два года этот список...
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